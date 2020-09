IPL 2020, Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 12th Match, Preview: आईपीएल के 13वें सीजन में आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। राजस्थान ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ अपने पिछले मैच में 224 रनों का पीछा कर आईपीएल इतिहास में 226 रन बनाते हुए सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। Also Read - IPL 2020 RR vs KKR Live Streaming: जानें कब और कहां देखें राजस्थान-कोलकाता मुकाबला

टीम की ताकत: Also Read - RR vs KKR Dream11 Team Prediction IPL 2020: राजस्थान के 'रॉयल्स' और कोलकाता के 'नाइटराडर्स' में होगी कांटे की टक्कर, जानें दोनों टीमों का प्लेइंग XI

इस मैच में संजू सैमसन, कप्तान स्टीव स्मिथ ने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। सैमसन ने 42 गेंदों पर 85 रन बनाए थे और कप्तान स्मिथ ने 27 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। लेकिन इन दोनों के मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा था। तभी राहुल तेवतिया ने 18वें ओवर में लगातार पांच छक्के जमा टीम को जीत दिलाई थी। Also Read - राहुल तेवतिया: जब गेंद बल्‍ले पर नहीं आ रही थी और अंतर बढ़ता जा रहा था तो संजू सैमसन मुझे बोले- तुम्‍हें...

सैमसन ने पिछले दो मैचों में दो अर्धशतक जमाए हैं। पंजाब के खिलाफ खेली गई पारी के बाद तो उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। सैमसन, स्मिथ अच्छे फॉर्म में है। हालांकि जॉस बटलर ने पहले मैच में सिर्फ चार रन बनाए थे। इस मैच में बटलर और रॉबिन उथप्पा पर भी नजरें होंगी। बल्लेबाजी में कोई बदलाव हो इसकी संभावना नहीं दिखती है।

तेवतिया की हार्ड हिटिंग को नेट्स में देख राजस्थान के टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पंजाब के खिलाफ उथप्पा से पहले भेजा था। हालांकि कोलकाता के खिलाफ उथप्पा को पहले भेजा जा सकता है, चूंकि ये खिलाड़ी लंबे समय तक केकेआर के लिए खेला है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में मौका मिलने पर उथप्पा कोलकाता के खिलाफ क्या कमाल करते हैं।

गेंदबाजी में जरूर टीम बदलाव कर सकती है। यहां अंकित राजपूत को बाहर भेजा जा सकता है जो पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। बाकी जोफ्रा आर्चर का खेलना तय है। पिछले दोनों मैचों में आर्चर ने बल्ले से भी टीम में अहम भूमिका निभाई है। सीएसके के खिलाफ आखिरी ओवर में चार छक्के और फिर पंजाब के खिलाफ भी शमी पर दो छक्के लगा उन्होंने टीम को जीत की करीब पहुंचाया था।

दूसरी ओर, कोलकाता को पहले मैच में तो हार मिली थी। दूसरे मैच में उसने उम्दा प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। पिछले मैच में कोलकाता के लिए एक अच्छी बात ये रही थी कि पैट कमिंस लय में लौट आए। पहले मैच में रन लुटाने के बाद उनकी आलोचनाएं हो रही थीं लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो विश्व के नंबर-एक गेंदबाज हैं।

वहीं युवा शिवम मावी ने अपने दोनों मैचों में प्रभावित किया है। कमलेश नागरकोटी और आंद्रे रसेल भी टीम के लिए उपयोगी रहे हैं। स्पिन में कुलदीप यादव और सुनील नरेन के अलावा वरुण चक्रवर्ती को भी मौका मिला था। पिछले मैच में कोलकाता ने एक अतिरिक्त गेंदबाज खेलाया था और वो इस मैच में भी यही रणनीति अपनाती है या नहीं, ये देखना होगा।

हैदराबाद के खिलाफ युवा शुभमन गिल ने 62 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली थी। इस सीजन गिल पर कोलकाता की बल्लेबाजी का भार है और इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर टीम अतिरिक्त गेंदबाज के साथ जाती है तो गिल को एक बार फिर ज्यादा जिम्मेदारी ले टीम को अच्छी शुरूआत देनी होगी।

मध्य क्रम में कप्तान दिनेश कार्तिक फॉर्म में नहीं हैं। ये कार्तिक को कप्तान वाली भूमिका निभाते हुए जिम्मेदारी लेनी होगी। उनके अलावा इयोन मोर्गन और रसेल को भी आगे रहना होगा। मोर्गन ने पिछले मैच में गिल के साथ साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई थी। टीम लड़खड़ती है तो मोर्गन और रसेल पर भार होगा और यह दोनों टीम को हर संकट में से निकालने में सक्षम हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड:

शुभमन गिल, सुनील नरेन, नितीश राणा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर/ कप्तान), इयोन मोर्गन, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, शिवम मावी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, कमलेश नागरकोटी, संदीप वॉरियर, राहुल त्रिपाठी, सिद्धेश लाड, निखिल नाइक, क्रिस ग्रीन, प्रिसिध कृष्णा, लॉकी फर्ग्यूसन, रिंकू सिंह, अली खान, टॉम बैंटन, मणिमरन सिद्धार्थ।

राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड:

जॉस बटलर (विकेटकीपर), स्टीवन स्मिथ (कप्तान), संजू सैमसन, राहुल तेवतिया, रॉबिन उथप्पा, जोफ्रा आर्चर, रियान पराग, टॉम कर्रन, श्रेयस गोपाल, अंकित राजपूत, जयदेव उनादकट, वरुण एरोन, डेविड मिलर, अनिरुद्ध जोशी, मनन वोहरा, एंड्रयू टाई, शशांक सिंह, महिपाल लोमरोर, ओशेन थॉमस, मयंक मारकंडे, अनुज रावत, कार्तिक त्यागी, यशस्वी जायसवाल, आकाश सिंह।