IPL 2020 RCB vs CSK: पिछली बार की उप विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने रविवार को खेले गए आईपीएल के 44वें मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से पराजित कर दिया. चेन्नई की 12 मैचों में ये चौथी जीत है. 8 अंक लेकर महेंद्र सिंह धोनी (Mahender Singh Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई आठ टीमों के प्वाइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर पहुंच गई है.

आरसीबी (RCB) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोहली के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन बनाए थे. जवाब में चेन्नई टीम (CSK) 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने कब्जे में कर लिया. इस हार के बावजूद आरसीबी के 11 मैचों में 14 अंक हैं और वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है.

आइए जानते हैं उन 5 कारणों को जिसकी बदौलत चेन्नई को ये शानदार जीत मिली:-

युवा ओपनर रुतुराज गायकवाड़ ने दिखाया जज्बा

युवा सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने इस मैच में गजब का जोश और जज्बा दिखाया. 23 वर्षीय इस ओपनर ने धीमी पिच पर संयम दिखाते हुए शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने एंकर की भूमिका निभाई. छक्के से इस मैच का अंत करने वाले रुतुराज ने 51 गेंदों पर नाबाद 65 रन की पारी खेली जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उन्होंने ग्राउंड के चारों ओर शॉट लगाए और 42 गेंदों पर पचासा जड़ा. रुतुराज ने एक छोर संभाले रखा जिससे इस विकेट पर छोटे लेकिन चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. मौजूदा आईपीएल में रुतुराज का ये पहला अर्धशतक है.

फाफ डु प्लेसिस और रुतुराज ने चेन्नई को आक्रामक शुरुआत दिलाई

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) और रुतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई को आक्रामक शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले 4 ओवर में 40 रन जोड़कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे कि वह आज अलग मूड में क्रीज पर उतरे हैं. पहले विकेट के लिए दोनों ने 5.1 ओवर में 46 रन जोड़े.

क्रीज पर उतरते ही रायडू ने दिखाए तेवर

फाफ डु प्लेसिस के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) ने शुरुआत से ही लय पकड़ ली. उन्होंने तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) और मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) की गेंदों को छक्के के लिए बाउंड्री के दर्शन कराए. रायडू ने 27 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए. उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ के साथ दूसरे विकेट पर 67 रन की पारी खेल कुल स्कोर को 113 रन तक ले गए.

चेन्नई की स्पिन तिकड़ी ने मिडिल ओवर्स में आरसीबी के बल्लेबाजों पर लगाए अंकुश

चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर एरोन फिंच (Aaron Finch) और युवा देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Paddikal) ने पारी की शुरुआत की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की. फिंच और पडीक्कल फिर से लंबी भागीदारी निभाने में नाकाम रहे. एबी डीविलियर्स (39) और कोहली (50) चेन्नई के स्पिनरों इमरान ताहिर, मिशेल सेंटनर और रवींद्र जडेजा के सामने बीच के ओवरों में खुलकर नहीं खेल पाए. कोहली ने 28वीं गेंद का सामना करते हुए अपना पहला चौका लगाया. आरसीबी 15वें ओवर में तिहरे अंक में पहुंचा.

सैम कर्रन और दीपक चाहर ने कुल 5 विकेट लिए

युवा सैम कर्रन (Sam Curran) इस आईपीएल में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्रन ने इस मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन देकर तीन विकेट लिए. उन्होंने विपक्षी टीम के कप्तान विराट कोहली सहित एरोन फिंच को भी अपना शिकार बनाया. वहीं दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए. चाहर ने विस्फोटक बल्लेबाज डीविलियर्स (AB de Villiers) सहित क्रिस मौरिस के विकेट चटकाए.