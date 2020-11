दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 17 रन से हराकर आईपीएल 2020 (IPL 2020) के फाइनल में पहली बार प्रवेश कर लिया है जहां उसका सामाना मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (Delhi Capitals vs Mumbai indians Final) से होगा. रविवार रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 189 रन बनाए. जवाब में हैदराबाद टीम 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी. Also Read - DC vs SRH: दिल्‍ली कैपिटल्‍स से हार के बाद बोले डेविड वार्नर- अगर आप कैच छोड़ते रहोगे तो...

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचने को 'शानदार अहसास' करार देते हुए कहा कि उनकी टीम को खिताबी मुकाबले में अपना जज्बा बनाए रखने की जरूरत है.

'यह अब तक का सबसे अच्छा अहसास है'

अय्यर ने मैच के बाद कहा, ‘शानदार. यह अब तक का सबसे अच्छा अहसास है. इस बीच बहुत उतार चढ़ाव रहे. हम एक परिवार की तरह बने रहे. कप्तान के तौर पर बहुत जिम्मेदारी थी और शीर्ष क्रम में आपको एक बल्लेबाज के रूप में निरंतरता बनाये रखनी थी.’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन मुझे मेरे कोच और टीम मालिकों का समर्थन मिला. वास्तव में मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है. अगले मैच में भी हमें स्वच्छंद होकर खेलना होगा और अपना जज्बा बनाये रखना होगा.’

अय्यर ने कहा, ‘हम अपने स्कोर से खुश थे. हम प्रति ओवर 10 रन के हिसाब से रन बना रहे थे लेकिन राशिद खान घातक हो सकता था और इसलिए हमने उसके ओवर संभलकर खेले.’

मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) को सलामी बल्लेबाजी के रूप में भेजने के बारे में उन्होंने कहा, ‘पहले विकेट के लिये हमारी अच्छी साझेदारी नहीं रही थी. हमें तेज शुरुआत की दरकार थी और हमें लगा कि अगर स्टोइनिस अधिक गेंदें खेले तो वह हमें बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है.’

स्टोइनिस ने 38 रन की तूफानी पारी खेलने के अलावा 26 रन देकर तीन विकेट भी लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया.