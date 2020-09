RR vs KXIP, Highest successful run chase in IPL history: राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईपीएल-13 के रोमांचक मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को चार विकेट से हरा दिया. ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी सफल रन चेस है. आज तक कोई टीम इतना बड़ा स्कोर चेस नहीं कर पाई है. दरअसल पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 20 ओवरों में दो विकेट खोकर 223 रन बनाए. लेकिन राजस्थान ने 19.3 ओवरों में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. Also Read - IPL 2020 RR vs KXIP: मयंक अग्रवाल ने की राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई, सबसे तेज IPL शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बने

राजस्थान के लिए संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 85 रन बनाए. सैमसन की पारी में चार चौके और साथ छक्के शामिल रहे . कप्तान स्टीव स्मिथ ने 27 गेंदों पर सात चौके और दो छक्कों की मदद से 50 रन बनाए. लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक प्रदर्शन रहा राहुल तेवतिया का. राहुल तेवतिया ने 31 गेंदों पर 53 रन बनाए जिसके दम पर राजस्थान ने हारा हुआ मैच अपने पासे में पलट लिया. उन्होंने अपनी पारी में सात छक्के मारे.

राहुल तेवतिया ने अपनी पारी की पहली 19 गेंदों में बिना कोई बाउंड्री मारे केवल 8 रन बनाए. एक बार को ऐसा लग रहा था कि राजस्थान ये मैच गंवा देगी. लेकिन उसके बाद अगली 12 गेंदों में उन्होंने 7 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए.