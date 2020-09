बीसीसीआई (BCCI) ने रविवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच यूएई में आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के फाइनल शेड्यूल का ऐलान किया है। Also Read - CSK के अगले कप्तान का ख्याल एमएस धोनी के दिमाग में होगा: ड्वेन ब्रावो

19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेले जाने वाले आईपीएल टूर्नामेंट में तीन वेन्यू- दुबई, शारजाह और अबुधाबी में कुल 46 मैच खेले जाने हैं। हालांकि प्लेऑफ मैचों के वेन्यू का फैसला अभी नहीं किया गया है।

टूर्नामेंट का पहला मैच अबू धाबी में शाम 6 बजे से पिछले सीजन की विजेता मुंबई इंडियंस और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। भारत में मैच का प्रसारण 7:30 से होगा।

#Dream11IPL 2020 Schedule Announced

Defending champions @mipaltan will take on three-time champions, @ChennaiIPL in the season opener on September 19.

For fixtures and more details, click here – https://t.co/o6CeOjbJeI pic.twitter.com/c4iUzZbQq9

— IndianPremierLeague (@IPL) September 6, 2020