IPL 2020, Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, 45th Match, Preview: दिल्ली कैपिटल्स पिछले दो मैचों की हार को भुलाकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मंगलवार को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के महत्वपूर्ण मैच में जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह पक्की करने की कोशिश करेगा। Also Read - IPL 2020 SRH vs DC Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे हैदराबाद-दिल्ली मैच

कोलकाता नाइटराइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हार के बाद दिल्ली को अब अपने अंकों की संख्या 16 पर पहुंचाने के लिए दो अंक की दरकार है। इससे वो अंकतालिका में भी शीर्ष पर पहुंच जाएगा। Also Read - KKR vs KXIP: लगातार 5वीं जीत से नंबर-4 पर आया पंजाब, ये हैं मैच के हीरो

दूसरी तरफ से सनराइजर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अगर मगर पर टिकी हैं। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली टीम के 11 मैचों में आठ अंक हैं और वह अंकतालिका में सातवें स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिये उसे न सिर्फ अपने सभी मैच जीतने होंगे बल्कि बाकी मैचों में भी अनुकूल परिणाम की उम्मीद करनी होगी। Also Read - IND vs AUS: भारतीय टीम का ऐलान होने के साथ रवि शास्‍त्री एंड कंपनी पहुंची यूएई, ये है आगे का प्‍लान

टीम की ताकत:

दिल्ली के पास आक्रामक बल्लेबाजी ओर मजबूत गेंदबाजी है। वे किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि अलग अलग समय पर उसके किसी खिलाड़ी ने बेहतर खेल दिखाकर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया है।

लेकिन पिछले तीन मैचों में शिखर धवन को छोड़कर दिल्ली के बाकी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं। चेन्नई के खिलाफ शतक जड़कर टीम को जीत दिलाने वाले धवन ने किंग्स इलेवन के खिलाफ भी सैकड़ा जड़ा लेकिन अन्य बल्लेबाजों की नाकामी से टीम को हार झेलनी पड़ी।

कोलकाता के खिलाफ दिल्ली के बल्लेबाज 194 रन के लक्ष्य के सामने दबाव में आ गये और 139 रन ही बना पाये। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ खराब दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जगह अंजिक्य रहाणे को लिया गया लेकिन ये सीनियर बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाया। रिषभ पंत और शिमरोन हेटमायर भी प्लेइंग इलेवन में वापसी करने के बाद रन बनाने के लिये जूझ रहे हैं।

गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा (23 विकेट) ओर एनरिच नोर्जे (14 विकेट) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तुषार देशपांडे और रविचंद्रन अश्विन ने हाल के मैचों में गलतियां की लेकिन अक्षर पटेल ने किफायती गेंदबाजी की है।

सनराइजर्स इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मनोबल तोड़ने वाली हार के साथ उतरेगा। उसकी टीम पिछले मैच में 127 रन के छोटे लक्ष्य को हासिल करने में भी नाकाम रही थी। सलामी बल्लेबाज वार्नर और जॉनी बेयरस्टॉ के आउट होने के बाद मैच का पासा पलट गया था।

इस पूर्व चैंपियन ने आखिरी दो ओवरों में पांच विकेट गंवाये और उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। टीम बल्लेबाजी में बेयरस्टॉ, वार्नर और मनीष पांडे पर बहुत अधिक निर्भर है। विजय शंकर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन पंजाब के खिलाफ वह इसे नहीं दोहरा पाये थे।

जैसन होल्डर को शामिल करने से उसकी गेंदबाजी मजबूत हुई है। उनके गेंदबाजों ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और वार्नर आगे भी उनसे ऐसे खेल की उम्मीद कर रहे होंगे। सनराइजर्स इससे पहले टूर्नामेंट में दिल्ली को हरा चुका है।

दिल्ली कैपिटल्स :

श्रेयस अय्यर (कप्तान), कैगिसो रबाडा, मार्कस स्टोइनिस, संदीप लामिछाने, ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, शिमरोन हेटमायर, एलेक्स केरी, मोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ, ललित यादव, अवेश खान, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे, ऋषभ पंत, हर्षल पटेल, कीमो पॉल, अमित मिश्रा, एनरिक नार्जे, डैनियल सैम्स।

सनराइजर्स हैदराबाद:

डेविड वार्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टॉ, केन विलियमसन, मनीष पांडे, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, रिद्धिमान साहा, अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, जैसन होल्डर, अभिषेक शर्मा, बी संदीप शर्मा, संजय यादव, फैबियन एलेन, पृथ्वी राज यरा, खलील अहमद, संदीप शर्मा, शाहबाज़ नदीम, सिद्धार्थ कौल, बिली स्टानलेक, टी नटराजन, बासिल थम्पी।