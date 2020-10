इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 35वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) की टीमें रविवार को आमने सामने थीं. इस मैच में जिस शख्स ने सुर्खियां बटोरी वह थे फील्ड अंपायर पश्चिम पाठक (Pachim Pathka). ये अंपायर अपने फैसले से नहीं बल्कि लंबे घुंघराले बालों की वजह से चर्चा में छाए रहे. Also Read - IPL 2020: मोहम्मद शमी सुपर ओवर में डी कॉक और रोहित शर्मा के खिलाफ करना चाहते थे ये काम, कप्तान केएल राहुल ने किया खुलासा

सोशल मीडिया पर पाठक के कंधों तक बालों की जमकर चर्चा हो रही है. इसके अलावा अंपायरिंग करते हुए गेंदबाजी छोर पर उनके खड़े होने के तरीके की की भी. बे बालों वाले पाठक को गेंदबाजी छोर पर झुककर खड़े हुए देखा जा सकता है.

कोई उन्हें महेंद्र सिंह धोनी कह रहा है तो कोई उन्हें कुछ और संज्ञा दे रहा है. एक यूजर ने ट्वीट किया, पश्चिम पाठक, जिन्होंने हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेले गए मैच में अंपायरिंग की वो धोनी से प्रेरित लगते हैं. एक और यूजर ने ट्वीट किया, पश्चिम पाठक रॉकस्टार हैं.

Hair goals bro. Ladkiyaan bhi sharma jaayegi Umpire Paschim Pathak Baal bhi mast, naam bhi mast #IPL2020 #SRHvsKKR #Dream11IPL pic.twitter.com/NhljZwMm8V — Vinesh Prabhu (@vlp1994) October 18, 2020

This umpire Paschim Pathak looks like Taher Shah and sounds like SRT.#IPL2020 — Mr. A (@cricdrugs) October 18, 2020

His name is Paschim Pathak. https://t.co/OYXL59sxrI — Zomon (@DonEsQue) October 18, 2020

एक यूजर ने लिखा, पश्चिम पाठक को देखकर ऐसा लगता है कि उनका असली काम रॉकस्टार का है. इस मैच में कोलकाता ने सुपर ओवर मे हैदराबाद को हराया.