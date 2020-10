IPL 2020, Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 26th Match, Preview: लगातार हार से परेशान राजस्थान रॉयल्स (Rjasthan Royals) को उम्मीद है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की टीम में वापसी से वे जीत की राह पर लौटेंगे। रॉयल्स अंकतालिका में सातवें स्थान पर है, वहीं सनराजइर्स पांचवें स्थान पर है। Also Read - IPL 2020 SRH vs RR Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे हैदराबाद-राजस्थान मैच

टीम की ताकत:

स्टोक्स का क्वारेंटीन शनिवार को पूरा हो जाएगा। उनकी गैर मौजूदगी में टीम का संतुलन बिगड़ा है और अभी तक सही संयोजन नहीं मिल सका है। अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान स्टोक्स बीच में ही न्यूजीलैंड चले गए थे जहां उनके पिता के ब्रैन कैंसर का इलाज चल रहा है। उनके पिता ने ही उन्हें दोबारा खेलने के लिए जाने को कहा।

अब देखना ये है कि इतने महीने क्रिकेट से दूर रहने के बाद क्या वो लय हासिल कर पाते हैं। कप्तान स्टीव स्मिथ ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के बाद कहा था, ‘‘स्टोक्स ने ज्यादा अभ्यास नहीं किया है। उसका क्वारेंटीन कल पूरा होगा। देखते हैं कि वो परसो खेल पाता है या नहीं।’’

दिल्ली से करारी हार झेलने वाले रॉयल्स के लिये यशस्वी जायसवाल (34) और राहुल तेवतिया (38) को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। जोस बटलर, स्मिथ और संजू सैमसन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। सैमसन और स्मिथ पहले दो मैचों के बाद बल्ले से कमाल नहीं कर सके। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, तेवतिया और श्रेयस गोपाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

दूसरी ओर सनराइजर्स ने लगातार पराजयों के बाद सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और स्पिनर राशिद खान के उम्दा प्रदर्शन से किंग्स इलेवन पंजाब को तीन विकेट से हराया। सनराइजर्स के लिए पंजाब के खिलाफ बेयरस्टो ने 55 गेंद में 97 रन बनाए। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी की।

अभी तक 227 रन बना चुके कप्तान डेविड वार्नर अपना अच्छा फार्म कायम रखना चाहेंगे जिन्होंने पिछले मैच में 40 गेंद में 52 रन बनाये। मनीष पांडे और केन विलियमसन पारी के सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं।

युवा प्रियम गर्ग, अब्दुल समद और अभिषेक शर्मा ने भी प्रभावित किया है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मिशेल मार्श के चोट के कारण बाहर होने के बाद सनराइजर्स के गेंदबाजों खासकर राशिद और यार्कर विशेषज्ञ टी नटराजन ने उम्दा प्रदर्शन किया है।

राजस्थान रॉयल्स :

जोस बटलर, बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, एंड्रयू टाई, कार्तिक त्यागी, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), अंकित राजपूत, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, जयदेव उनादकट, मयंक मारकंडे, महिपाल लोमरोर, ओसाने थॉमस, रेयान पराग, यशस्वी जायसवाल अनुज रावत, आकाश सिंह, डेविड मिलर, मनन वोहरा, शशांक सिंह, वरुण आरोन, टॉम कुरेन, रॉबिन उथप्पा, अनिरुद्ध जोशी, जोफ्रा आर्चर।

सनराइजर्स हैदराबाद:

डेविड वार्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, रिद्धिमान साहा, अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, जैसन होल्डर, अभिषेक शर्मा, बी संदीप, संजय यादव, फैबियन एलेन, पृथ्वी राज यरा, खलील अहमद, संदीप शर्मा, शाहबाज़ नदीम, सिद्धार्थ कौल, बिली स्टानलेक, टी नटराजन, बासिल थम्पी।