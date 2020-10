IPL 2020, Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab, Match 22,, Preview: गेंदबाजों की नाकामी के कारण अब तक लचर प्रदर्शन करने वाले किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में गुरुवार को जब आमने सामने होंगे तो उनका दारोमदार टीम के बल्लेबाजों पर टिका रहेगा। किंग्स इलेवन ने अब तक पांच में से चार मैच गंवाए हैं और वो अंकतालिका में सबसे नीचे है। सनराइजर्स ने तीन मैच गंवाए हैं और दो में उसे जीत मिली है और वो छठे स्थान पर है। Also Read - IPL 2020 SRH vs KXIP Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे हैदराबाद-पंजाब मैच

टीम की ताकत: Also Read - SRH vs KXIP Dream11 Team Prediction IPL 2020: इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकती हैं हैदराबाद-पंजाब की टीमें

किंग्स इलेवन का मजबूत पक्ष उसकी सलामी जोड़ी है। कप्तान केएल राहुल शानदार फार्म में हैं तथा उन्होंने दो अर्धशतक और एक शतक लगाया है जबकि मयंक अग्रवाल एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं। इन दोनों ने अब तक बल्लेबाजी में मुख्य जिम्मेदारी निभायी है। निकोलस पूरण भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अब तक नहीं चल पाए हैं। Also Read - IPL 2020: एमएस धोनी ने कहा- KKR से हार के लिए बल्लेबाज जिम्मेदार, हमें निराशा हुई

लेकिन अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद किंग्स इलेवन को अपनी निराशाजनक गेंदबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद शमी को छोड़कर उसका कोई भी अन्य गेंदबाज निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उसके गेंदबाज 223 रन के स्कोर का बचाव नहीं कर पाए। चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ पिछले मैच में उसने 178 रन का लक्ष्य देने के बावजूद दस विकेट से हार झेली।

ऐसे में उसे अब सनराइजर्स का सामना करना है जिसके शीर्ष क्रम में जॉनी बेयरस्टॉ, डेविड वार्नर, मनीष पांडे और केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज हैं। ये सभी किंग्स इलेवन के गेंदबाजों की कमजोरी का फायदा उठाना चाहेंगे।

सनराइजर्स को रविवार को मुंबई इंडियन्स से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। मध्यक्रम की नाकामी के कारण सनराइजर्स ने पहले दो मैच गंवाये थे। ऐसे में एक आलराउंडर की जगह विलियमसन को प्लेइंग इलेवन में रखना पड़ा जिससे उसका मध्यक्रम मजबूत हो गया।

कप्तान वार्नर को ऐसे में पांचवें गेंदबाज के विकल्प के तौर पर युवा अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद पर भरोसा जताना पड़ा है। इससे उसको फायदा भी मिला और उसने लगातार दो मैच जीते।

लेकिन मुख्य तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो जाने से टीम को करारा झटका लगा है। भुवनेश्वर की अनुपस्थिति में सनराइजर्स का आक्रमण कमजोर हो गया है। टी नटराजन को छोड़कर संदीप शर्मा और सिद्धार्थ कौल ने रन लुटाये हैं।

समद भी खर्चीले साबित हुए है और ऐसे में वार्नर को मुंबई के खिलाफ विलियमसन से गेंदबाजी करवानी पड़ी थी। ऐसी स्थिति में किंग्स इलेवन के खिलाफ मैच में नटराजन और स्पिनर राशिद खान पर काफी दबाव रहेगा।

सनराइजर्स के पास अफगानिस्तान के अनुभवी आलराउंडर मोहम्मद नबी और वेस्टइंडीज के फैबियन एलेन को अंतिम एकादश में रखने का विकल्प है लेकिन उन्हें टीम में रखने पर विलियमसन को बाहर बैठना होगा।

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड: डेविड वार्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, रिद्धिमान साहा, अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, जैसन होल्डर, अभिषेक शर्मा, बी संदीप, संजय यादव, फैबियन एलेन, पृथ्वी राज यरा, खलील अहमद, संदीप शर्मा, शाहबाज़ नदीम, सिद्धार्थ कौल, बिली स्टानलेक, टी नटराजन, बासिल थम्पी।

किंग्स इलेवन पंजाब स्क्वाड: केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, शेल्डन कॉटरेल, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, मुजीब उर रहमान, करुण नायर, जेम्स नीशाम, निकोलस पूरण, इशान पोरेल, अर्शदीप सिंह, मुरुगन अश्विन, कृष्णप्पा गौतम, हरप्रीत बराड़, दीपक हुड्डा, क्रिस जोर्डन, सरफराज खान, मनदीप सिंह, दर्शन नलकांडे, रवि बिश्नोई, सिमरन सिंह, जगदीश सुचित, तजिंदर सिंह, हार्डस विलोजेन।