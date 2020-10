मंगलवार को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 38वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) टीम ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 5 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। मैच के दौरान दिल्ली के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) को बोल्ड तक पंजाब को बड़ा झटका दिया लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। Also Read - IPL 2020: पंजाब के खिलाफ हार के बाद अय्यर ने माना- 10 रन कम पड़ गए

हालांकि मैच खत्म होने के बाद अश्विन ने गेल को आउट करने का एक अनोखा तरीका ढूंढा। अश्विन ने गेल के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो इस विंडीज बल्लेबाज के जूतों के फीते बांधते दिख रहे हैं।

The devil is always in the detail .. "Tie both his feet together, before bowling to him".

Tough day for us @DelhiCapitals but, we will bounce back stronger. pic.twitter.com/4jO8JWyMCW

— Ashwin (@ashwinravi99) October 21, 2020