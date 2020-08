अपने शांत स्वभाव की वजह से फैंस के दिलों पर राज करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने एक बार फिर अपने दरियादिली का एक और नमूना दिखाया। Also Read - बेंगलुरू एयरपोर्ट पर KL Rahul ने CRPF कर्मियों को दान दी PPE किट

शुक्रवार को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए चेन्नई से दुबई रवाना हुई सीएसके टीम के कप्तान धोनी ने टीम के डॉयरेक्टर जॉर्ज को अपनी सीट देकर खुद इकॉनामी में सफर किया। दरअसल जॉर्ज को इकॉनामी क्लास की सीट पर बैठने में समस्या हो रही थी, ऐसे में कप्तान ने आगे आकर उन्हें अपनी सीट दी और खुद इकॉनामी क्लास में बैठकर दुबई तक की यात्रा तय की। Also Read - IPL 2020: दुबई में RCB स्क्वाड से जुड़े एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन और क्रिस मॉरिस

सीएसके डॉयरेक्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “जब क्रिकेट के मैदान पर सब कुछ देख और कर चुका इंसान आपसे कहता है कि ‘आपके पैर लंबे हैं, मेरी (बिजनेस क्लास) सीट पर बैठ जाइए, मैं इकॉनामी में बैठ जाउंगा’ कप्तान कभी भी आपको चौंकाने से थकते नहीं हैं।” Also Read - IPL 2020: खलील अहमद ने कहा- सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने का मौका मेरे लिए अहम

When a man who’s seen it all, done it all in Cricket tells you, “Your legs are too long, sit in my seat (Business Class), I’ll sit in Economy.” The skipper never fails to amaze me. @msdhoni pic.twitter.com/bE3W99I4P6

— george (@georgejohn1973) August 21, 2020