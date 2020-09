PM Narendra Modi congratulates Anushka Sharma & Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को उनके 70वें जन्मदिन पर बधाई दी थी. विराट ने सोशल मीडिया के अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ‘देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.’ Also Read - IPL 2020: लंबे समय से आईपीएल में खेलने के बावजूद इन खिलाड़ियों को Team India में है एंट्री का इंतजार

इसके बाद पीएम ने विराट के ट्वीट का जवाब देते हुए अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को टैग करते हुए लिखा, 'धन्यवाद विराट कोहली! मैं आपको और अनुष्का शर्मा को बधाई देता हूं. मुझे यकीन है कि आप आप दोनों शानदार पैरेंट्स साबित होंगे.'



कोहली इस समय संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हैं जहां शनिवार से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें एडिशन का आयोजन होगा. आईपीएल में विराट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) टीम की कप्तानी करेंगे. यूएई रवाना होने से पहले 27 अगस्त को विराट ने अनुष्का की प्रेग्नेंट होने की घोषणा की थी. उन्होंने अनुष्का के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें अनुष्का बेबी बंप के साथ नजर आ रही थीं.

Thank you @imVkohli! I would also like to congratulate @AnushkaSharma and you. I am sure you will be amazing parents! https://t.co/6IsTEGOhAS

— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2020