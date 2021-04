इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन की शुरुआत से पहले दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB De Villers) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के बायो बबल से जुड़ गए हैं। Also Read - IPL 2021 से ठीक पहले कंगारू क्रिकेटर्स क्‍यों ले रहे हैं नाम वापस ? Harsha Bhogle बोले- मैं होता तो...

नौ अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल सीजन से पहले गुरुवार को डिविलियर्स चेन्नई में आरसीबी के कैंप से जुड़े। साल 2011 से बैंगलोर टीम में खेल रहे डिविलियर्स को आरसीबी मैनेजमेंट ने 14वें सीजन की नीलामी से पहले रीटेन किया था।

आरसीबी ने ट्वीट किया, ''महामानव पहुंच चुका है। एबी डिविलियर्स चेन्नई में आरसीबी के बायो बबल से जुड़ गए हैं।''

