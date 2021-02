IPL 2021 Arjun Tendulkar Mumbai Indians: तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस (Arjun Tendulkar in Mumbai Indians) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में अपने पदार्पण के लिये बेकरार हैं और उन्होंने खिलाड़ियों की नीलामी में पांच बार की चैम्पियन द्वारा चुने जाने के बाद उन पर भरोसा दिखाने के लिये कोचों का शुक्रिया अदा किया. Also Read - IPL 2021 Auction: टेंपो ड्राइवर थे Chetan Sakariya के पिता, अब IPL ने बेटे को बनाया करोड़पति

पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के 21 साल के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians IPL 2021) ने गुरूवार को उनके 20 लाख रूपये के आधार मूल्य में खरीदा. उनके पिता फ्रेंचाइजी के लिये खेले ही नहीं बल्कि वह उस टीम के मेंटर भी हैं जो आईपीएल की सबसे सफल टीम है. Also Read - IPL 2021- इस सीजन आईपीएल कहां होगा अभी स्थिति साफ नहीं: VVS Laxman

अर्जुन ने मुंबई इंडियंस के ट्विटर हैंडल पर वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए कहा, ‘‘बचपन से ही मैं मुंबई इंडियंस का धुर प्रशंसक हूं. मैं कोचों और सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया. ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं मुंबई इंडियंस पलटन से जुड़ने के लिये रोमांचित हूं और नीली व सुनहरी जर्सी पहनने का इंतजार नहीं कर सकता. ’’ Also Read - IPL Auction 2021: इस सीजन ये रहे IPL के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी, Morris, Maxwell और जेमिसन सबसे आगे

"I would like to thank the coaches, owners and the support staff for showing faith in me."

Arjun Tendulkar shares his thoughts on joining MI

