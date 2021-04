IPL 2021, Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 2nd Match Playing XI: आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की टीमें आमने सामने हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है. पंत ने टॉस जीतने के बाद कहा कि वह विकेट हल्का सा नरम दिख रहा है ऐसे में हम यहां पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे. Also Read - IPL 2021: CSK vs DC Match Highlights: दिल्ली से यूं हारी चेन्नई सुपर किंग्स, तस्वीरों में देखें मैच का हाल

इसके बाद जब धोनी से टॉस हारने पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि अगर वह टॉस जीतते तो वह भी यहां पहले बॉलिंग करना ही पसंद करते. धोनी ने कहा कि इस सतह पर कोई भी टोटल डिफेंड करना आसान नहीं है. ऐसे में हम भी यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते. धोनी और पंत की कप्तानी वाले इस मैच को गुरु-शिष्य की जोड़ी के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पंत अपनी परीक्षा के पहले सवाल में पास हो गए हैं क्योंकि टॉस जीतकर उन्होंने वही फैसला लिया जो उनके गुरु महेंद्र सिंह धोनी करते.

दोनों टीमों के प्लेइंग XI की बात करें तो दिल्ली ने अपने प्लेइंग इलेवन में जिन 4 विदेशी खिलाड़ियों को मौक दिया है. उनमें शिमरॉन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, क्रिस वॉक्स और टॉम करन का नाम शामिल है, जबकि चेन्नई के 4 विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो धोनी ने अपने प्लेइंग XI में फाफ डुप्लेसिस, मोईन अली, सैम करन और ड्वेन ब्रावो को मौका दिया है.

ये हैं दोनों टीमों का प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, फाफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, एमएस धोनी (कप्तान), मोइन अली, रवींद्र जडेजा, सैम करन, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर.

दिल्ली कैपिटल्स: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, शिमरॉन हेटमायर, क्रिस वोक्स, रविचंद्रन अश्विन, टॉम करन, अमित मिश्रा, अवेश खान