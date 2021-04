Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore, 19th Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Chennai Super Kings) और चेन्नई सुपर किंग्स (Royal Challengers Bangalore) के बीच आईपीएल सीजन-14 का 19वां मैच 25 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाना है. ये मुकाबला अंकतालिका में टॉप-2 टीमों के बीच खेला जाएगा. आरसीबीने चार मैचों में से अब तक लगातार मैच जीते हैं, जबकि सीएसके ने चार में से तीन मैच अपने नाम किए हैं. दोनों टीमें शानदार फॉर्म में है. Also Read - IPL 2021, RR vs KKR: राजस्थान रॉयल्स ने लगाई Points Table में छलांग, जानिए जीत के 5 बड़े कारण

ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स भी आरसीबी की टीम में हैं, जिसका मतलब है कि एक बड़ा स्कोर बनने से रोकने के लिए सीएसके को वास्तव में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. वहीं सीएसके के लिए सुरेश रैना और अंबाती रायुडू का फॉर्म चिंता बनी हुई है जबकि दोनों सलामी बल्लेबाजों रितुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने अच्छा प्रदर्शन किया है. Also Read - IPL 2021 18th Match Report: संजू सैमसन की कप्तानी पारी, KKR को 6 विकेट से हराकर Points Table में छठे नंबर पहुंचे राजस्थान रॉयल्स

CSK vs RCB Head to Head: दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 26 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें चेन्नई ने 16, जबकि आरसीबी ने 9 मुकाबले जीते हैं. वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा. पिछले 3 में से 2 मुकाबले चेन्नई ने अपने पक्ष में किए हैं. Also Read - IPL 2021, RR vs KKR: 'डाइमंड डक' का शिकार हुए Eoin Morgan, आईपीएल इतिहास में चौथी बार हुआ ऐसा

Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore Predicted Playing 11:

चेन्नई सुपर किंग्स: फाफ डु प्लेसिस, रुतुराज गायकवाड़, मोईन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, सैम कर्रन, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, लुंगी नगिडी.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, शाहबाज अहमद, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, वॉशिंगटन सुंदर, काइल जैमीसन, केन रिचर्डसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल।

CSK vs RCB Dream11:

बल्लेबाज: देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, सुरेश रैना.

विकेटकीपर: एबी डिविलियर्स.

ऑलराउंडर: रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, मोइन अली.

गेंदबाज: दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज, काइल जैमीसन, युजवेंद्र चहल.

कप्तान: विराट कोहली.

उप-कप्तान: मोईन अली.