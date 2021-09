Chris Gayle Should Open The Inning Says Gautam Gambhir: अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए मशहूर वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) को आजकल टी20 टीम में नंबर 3 पर खिलाया जा रहा है. किंग्स किंग्स (PBKS) ने सबसे पहले आईपीएल में उन्हें इस स्थान पर अजमाया था और इसके बाद उनकी नेशनल टीम वेस्टइंडीज ने भी हाल के कुछ मैचों में उन्हें इसी पॉजिशन पर खिलाया. लेकिन पूर्व भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का मानना है कि वह गेल जैसे खिलाड़ी के लिए ओपनिंग से बेहतर कोई स्थान नहीं है और उन्हें इसी पॉजिशन पर खिलाना टीम के लिए सबसे बेहतर है.Also Read - Indian Premier League 2021: फैंस को मिली बड़ी सौगात, अब स्टेडियम जाकर देख सकेंगे मैच

गंभीर ने गेल की आईपीएल टीम पंजाब किंग्स (PBKS) को सलाह दी कि वह आईपीएल के दूसरे हाफ में इस खिलाड़ी को ओपनिंग की जिम्मेदारी ही सौंपे. उन्होंने साथ ही कहा कि गेल को तीसरे नंबर पर खेलाना समझ से परे होगा.

गंभीर ने कहा, 'गेल को ओपनिंग करनी चाहिए. अगर गेल आपकी टीम में हैं तो आप क्यों उन्हें नंबर-3 पर खेलाना चाहते हैं. उनका तीसरे नंबर पर खेलने का कोई मतलब नहीं है. विंडीज और पंजाब किंग्स ने ऐसा किया. मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया.' 39 वर्षीय गौतम गंभीर स्टार स्पोर्ट्स के शो गेम प्लान पर चर्चा कर रहे थे.

इस दौरान उन्होंने कहा, ‘अगर गेल आपकी प्लेइंग XI में मौजूद हैं तो उन्हें ओपनर के तौर पर आना चाहिए क्योंकि वह गेंद बर्बाद नहीं करते. नंबर-3 पर उन्हें ओपनिंग की तुलना में सिंगल लेने दौड़ते हैं, जबकि अगर उन्हें ओपनिंग पर उतारा जाएगा तो वह टीम को तूफानी शुरुआत दे सकते हैं.’

दरअसल गंभीर चाहते हैं कि गेल जैसा आक्रामक बल्लेबाज प्लेऑफ में ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलकर उन्हें सीमारेखा के बाहर भेजे, जिससे टीम को एक बेहतरीन शुरुआत का भरपूर मौका मिले. लेकिन गेल को नंबर 3 पर लाकर जो उन्हें नया रोल दिया जा रहा है वह उनकी उम्र और उनके स्वभाव दोनों से ही मेल नहीं खाता है.

नंबर 3 के बल्लेबाज को परिस्थितियों से तालमेल बिठाना पड़ता है. उन्हें एक-एक और दो-दो रन खूब दौड़ने पड़ते हैं क्योंकि पावरप्ले खत्म होते ही यहां फील्ड खोल दी जाती है. गंभीर चाहते हैं कि 41 वर्षीय गेल ने अपने करियर में ओपनिंग ही की है तो करियर के अंतिम दौर में उन्हें नया रोल देना ठीक नहीं है.