राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के युवा सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने 14वें आईपीएल सीजन में पहला शतक जड़ा। अबु धाबी के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गायकवाड़ ने 60 गेंदो पर 9 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 101 रनों की नाबाद पारी खेली।

इस पारी के साथ 24 साल के रुतुराज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। गायकवाड़ से पहले मुरली विजय ने 2010 और शेन वाटसन ने साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक लगाया था।

गायकवाड़ की इस पारी को ना केवल फैंस बल्कि कई पूर्व क्रिकेटरों से सराहना मिली। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने ट्वीट किया, "रुतुराज गायवाड़ खास प्रतिभा है। कमाल की पारी।"

Rujturaj Gaikwad is special talent top knock — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 2, 2021

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) ने लिखा, “रुतुराज गायकवाड़, इस नाम को याद रखें। खास खिलाड़ी, बड़ी चीजों के लिए बने हैं। कुछ ही समय में विश्व क्रिकेट पर अपना कब्जा जमाएंगे।”

Remember the name.#RuturajGaikwad.

Special player, made for greater things. Matter of time before he dominates World Cricket. #CSKvsRR pic.twitter.com/XPp69w9tgE — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 2, 2021

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan), पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा (Anjum Chopra), श्रीलंकाई क्रिकेटर दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) के साथ वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर इयान बिशप (Ian Bishop) ने गायकवाड़ की तारीफ की।

The feeling is so magical. Ruturaj Gaikwad getting that It’s simply worth a stand and applause for this talented player @ChennaiIPL #IPL2021 — Anjum Chopra (@chopraanjum) October 2, 2021