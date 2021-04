IPL 2021- Delhi Capitals beat Chennai Super Kings Match Report and Highlights: पिछले सीजन की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने इस सीजन की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है. इस सीजन के अपने पहले मुकाबले में वह तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेलने उतरी थी. मुंबई में खेले गए इस मैच में उसने चेन्नई को 7 विकेट से हरा दिया. चेन्नई ने दिल्ली के सामने 189 रनों की चुनौती रखी थी, जिसे दिल्ली ने अपने ओपनरों के शानदार खेल की बदौलत 8 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. इस मैच में इन 5 कारणों से जीती दिल्ली. Also Read - IPL 2021: CSK vs DC Match Highlights: दिल्ली से यूं हारी चेन्नई सुपर किंग्स, तस्वीरों में देखें मैच का हाल

टॉस जीतकर मुश्किल हुई आसान

मुंबई के वानखेड़े मैदान पर टॉस का अहम रोल था. मैच के दूसरे हाफ में यहां ओस काफी प्रभावित करती है, जबकि पहले हाफ में गेंद स्विंग करता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले फील्डिंग करना पसंद करती है. यही रिषभ पंत ने टॉस जीतकर किया.

चेन्नई के ओपनर्स को सस्ते में निपटाया

दिल्ली की टीम ने पहले फील्डिंग का फैसला बिल्कुल सही साबित किया. आवेश खान और क्रिस वॉक्स की जोड़ी ने चेन्नई के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को महज 7 रन पर पवेलियन भेज दिया. इन दोनों बॉलरों ने मैच में 2-2 विकेट अपने नाम किए.

रैना चले लेकिन 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई चेन्नई सुपर किंग्स

एक सीजन के गैप के बाद वापसी कर रहे सुरेश रैना ने 54 रन की बेहतरीन पारी तो खेली. लेकिन जब इस पारी को उन्हें बड़ी पारी में बदलना था, तब वह जडेजा के साथ रन दौड़ने में गफलत का शिकार हुए. इसके बाद भी जड्डू और सैम करन की जोड़ी ने तेजी से रन तो बनाए लेकिन वह 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई. अगर चेन्नई ने यहां 20-25 रन और बनाए होते तो वह दिल्ली को दबाव में घेर सकती थी. मैच के बाद कप्तान धोनी ने भी यह बात मानी.

शिखर और पृथ्वी शॉ ने नहीं दिया कोई मौका

चेन्नई की टीम ने हालांकि दिल्ली के सामने 189 रनों का मजबूत लक्ष्य सामने रखा था. लेकिन दिल्ली के ओपनर आज किसी और ही मूड में थे. पृथ्वी शॉ (72) और शिखर धवन (85) की जोड़ी ने अपनी ताबड़तोड़ पारियों से चेन्नई को अपनी पारी की शुरुआत में ही मैच से बाहर कर दिया. दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 138 रन की विशाल साझेदारी निभाई. शॉ ने 38 बॉल में 72 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छकके शामिल थे. वहीं दूसरी ओर शिखर ने 54 बॉल में 85 रन की धमाकेदार पारी खेली. धवन की पारी में 10 चौके और 2 छक्के शामिल रहे.

चेन्नई ने भुगता खराब फील्डिंग का खामियाजा

एक तो शिखर और पृथ्वी की जोड़ी उम्दा टच में दिख रही थी वहीं दूसरी ओर अगर सीएसके को मैच में कुछ वापसी के मौके भी मिलते तो उसके फील्डरों ने ऐसा होने नहीं दिया. खतरनाक खेल खेल रहे पार्थिव पटेल को दो मौके मिले, वहीं एक दो मौकों पर शिखर धवन भी आउट होने से बचे.