Suresh Raina equals Virat Kohli, Rohit Sharma's Record of Most Fifty in IPL: आईपीएल (IPL 2021) के दूसरे मुकाबले में रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्‍तानी वाली दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Chennai Super Kings vs Delhi Capitals) ने गुरू महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK vs DC) को सात विकेट से करारी शिकस्‍त दी. सुरेश रैना (Suresh Raina) ने दो साल बाद आईपीएल में वापसी के साथ ही शानदार अर्धशतक जड़ टीम को एक बड़ा लक्ष्‍य रखने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. हार के बावजूद भी सुरेश रैना ने एक निजी रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की बराबरी कर ली है.

बनाया अर्धशतकों क रिकॉर्ड

सुरेश रैना (Suresh Raina) ने मैच में चार छक्‍के और तीन चौकों की मदद से 36 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली. ये उनके आईपीएल करियर का 39वां अर्धशतक है. रैना के नाम अब आईपीएल में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बराबर 39 अर्धशतक हो गए हैं.

विराट कोहली ने 185 पारियों में अपने 39 अर्धशतक पूरे किए हैं. वहीं, रोहित शर्मा ने ऐसा करने के लिए 196 पारियों खेली. सुरेश रैना (Suresh Raina) की बात की जाए तो उन्‍होंने इतने ही अर्धशतक बनाने के लिए 190 पारियां खेली. रैना ने रोहित के मुकाबले छह पारियां कम खेलकर अपने 39 अर्धशतक पूरे किए हैं.

डेविड वार्नर हैं सबसे आगे

आईपीएल में सर्वाधिक अर्धशतक (Most Fifty in IPL) लगाने की बात की जाए तो इस मामले में ऑस्‍ट्रेलिया के डेविड वार्नर (David Warner) सबसे आगे हैं. वो इस टूर्नामेंट में अबतक 142 पारियां खेल चुके हैं. इतनी कम पारियों में बल्‍ला उठाने के बावजूद वार्नर के नाम सर्वाधिक 48 आईपीएल अर्धशतक हैं.