Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Royal Challenge Bangalore, 19th Match: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने 25 अप्रैल को यहां के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में जारी सीजन के अपने 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने 192 रनों का लक्ष्य रखा है. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 191 रन बनाए. चेन्नई की पारी के दौरान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने 20वें ओवर में उन पर पांच छक्के ओर एक चौका लगाया. इनमें एक नो-बॉल भी थी. इस ओवर में कुल 37 रन बने और यह आईपीएल (IPL) इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे महंगा ओवर बन गया. इससे पहले साल 2011 में आरसीबी की ओर से क्रिस गेल ने कोच्चि टस्कर्स के परेमेश्वरन के एक ओवर में इतने ही रन जड़े थे. Also Read - IPL 2021, CSK vs RCB: वानखेड़े में जडेजा ने की छक्कों की बारिश; चेन्नई ने बैंगलोर के सामने रखा 192 रन का लक्ष्य

रवींद्र जडेजा ने मैच के आखिरी ओवर के दौरान अपने खाते में 36 रन जुटाए. इस दौरान एक नो-बॉल भी शामिल रही. जडेजा ने 28 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 62 रन की तूफानी पारी खेली. इस ओवर में कुछ ऐसा रहा हाल- 6, 6, 6+नो बॉल, 6, 2, 6, 4 Also Read - CSK vs RCB, IPL 2021: सुरेश रैना ने छू लिया 'खास मुकाम', डेविड वॉर्नर भी ना कर सके थे ऐसा

इसी के साथ रवींद्र जडेजा टी20 क्रिकेट के एक ही ओवर में 36 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए. जडेजा से पहले युवराज सिंह, क्रिस गेल, रॉस व्हाइटली, किरोन पोलार्ड, हजरतुल्लाह जजई और लियो कार्टर यह कारनामा कर चुके हैं.