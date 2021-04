भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) इन दिनों आईपीएल के दौरान चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) की अगुवाई करते हुए नजर आते हैं. अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके धोनी अब केवल भारत की इस टी20 लीग में ही खेलते हैं. ऐसे में वो फैन्‍स का भी खूब इंटरटेनमेंट कर रहे हैं. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स (CSKvsRR) के बीच मैच के दौरान का धोनी का एक वीडियो इस वक्‍त काफी वायरल हो रहा है. Also Read - Live Score and Updates, DC vs MI, IPL 2021: अमित मिश्रा ने निकाले तीन विकेट, बुरी तरह फंसा मुंबई इंडियन

इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने स्‍टंप माइक में एक मजेदार कमेंट साथी क्रिकेटर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) से किया. दरअसल, मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर फिल्डिंग सजाते हुए नजर आ रहे हैं. धोनी को इसी बीच अहसान होने लगा कि शायद एक खिलाड़ी कम है. उन्‍होंने जडेजा से कहा कि 'यार हमेशा ही एक प्‍लेयर गायब हो जाता है'

धोनी (Mahendra Singh Dhoni) का ये कमेंट फैन्‍स खूब पसंद कर रहे हैं. मैचम में माजी ने 17 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली. धोनी सातवें नंबर पर बल्‍लेबाजी के लिए आए. साफ है कि धोनी अब खुद को टीम में एक प्रमुख बल्‍लेबाजी की जगह एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं. यही वजह है कि वो अंत में खेलने के लिए आते हैं.

इस सीजन में चेन्‍नई के प्रदर्शन की बात की जाए तो यह टीम अबतक तीन मुकाबले खेलकर दो मैचों में जीत दर्ज कर चुकी है. अंकतालिका में चेन्‍नई की टीम इस वक्‍त रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बाद दूसरे स्‍थान पर है.