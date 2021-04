आईपीएल (IPL 2021) के 12वें मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने राजस्‍थान रॉयल्‍स (Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals) पर 45 रन से जीत दर्ज की. मोइन अली (Moeen Ali) के तीन विकेट और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) व सैम कर्रन (Sam Curran) के दो-दो विकेट की मदद से चेन्‍नई ने राजस्‍थान के मध्‍यक्रम को ध्‍वस्‍त कर दिया. इस जीत के साथ रही धोनी की टीम ने अंकतालिका में दूसरे स्‍थान पर अपनी जगह पक्‍की कर ली है. Also Read - IPL 2021, CSK vs RR, Highlights: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने 45 रन से दर्ज की जीत, अंकतालिक में इस स्‍थान पर बनाई जगह

पहले बल्‍लेबाजी करते हुए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए. लक्ष्‍य का चेतरन सकारियो को तीन और क्रिस मोरिस को दो विकेट मिले. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान राजस्‍थान की टीम निर्धारित 20 ओवरों मे 143/9 रन ही बना पाई. जोस बटलर ने सर्वाधिक 35 गेंदों पर 49 रन बनाए.

राजस्‍थान रॉयल्‍स ने टॉस जीतकर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान राजस्‍थान की शुरुआत अच्‍छी नहीं रही. कप्‍तान संजू सेमसन महज एक रन बनाकर आउट हुए. सलामी बल्‍लेबाज मनन वोहरा ने भी 14 रन का योगदान दिया. जोस बटलर ने सर्वाधिक 35 गेंदों पर 49 रनों का योगदान दिया.

इससे पहले चेन्‍नई की शुरुआत अच्‍छी नहीं रही. रुतुराज गायकवाड़ महज 10 रन बनाकर मुश्‍ताफिजुर रहमान की गेंद पर कैच आउट हुए. फाफ डु प्‍लेसिस ने 17 गेंदों पर 33 रन की तेज पारी जरूर खेली लेकिन वो भी छठे ओवर में क्रिस मोरिस का शिकार बन गए. मोइन अली ने 26 रनों की पारी खेली.

महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना 18 रन बनाकर आउट हुए. रवींद्र जडेजा ने आठ रनों का योगदान दिया. अंत में ड्वेन ब्रॉवो ने आठ गेंदों पर 20 रनों की नाबाद पारी खेली.