चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (IPL 2021, CSK vs RR) पिछले दो मैचों में एक जीत और एक हर के बाद आज आईपीएल 2021 के अपने तीसरे मुकाबले में राजस्‍थान रॉयल्‍स (Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals) से दो-दो हाथ करने को तैयार है. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में आज रात शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा.

IPL 2021, CSK vs RR, Live Score and Updates: Ball by Ball Commentary of Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals Wankhede Stadium, Mumbai at 7:30 PM

राजस्‍थान रॉयल्‍स की स्थिति भी कुछ-कुछ चेन्‍नई जैसी है. संजू सैमसन एंड कंपनी भी आज एक जीत और एक हार के साथ अपना तीसरा मैच खेलने के लिए उतर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच अबतक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 14 में चेन्‍नई और नौ में राजस्‍थान रॉयल्‍स को जीत मिली है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.