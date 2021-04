IPL 2021, Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने सीजन के 23वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) पर 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ चेन्नई अंकतालिका में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद 6 मुकाबलों में 5वीं हार के साथ सबसे अंतिम आठवें पायदान पर मौजूद हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में मिली दमदार जीत का श्रेय चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी को दी है. Also Read - पैट कमिंस ने कोरोना काल में IPL खेलने, ऑस्‍ट्रेलियाई प्‍लेयर्स की घबराहट पर खुलकर रखी अपनी बात, पढ़ें उनका इंटरव्‍यू

बता दें कि हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 171 रनों का स्कोर बनाया, जिसे चेन्नई ने 18.3 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. चेन्नई की ओर से रितुराज गायकवाड़ (75) और फाफ डु प्लेसिस (56) के बीच पहले विकेट के लिए 13 ओवरों में 129 रन की साझेदारी हुई, जिसने जीत की नींव रखी. Also Read - IPL 2021, CSK vs SRH: जीत के साथ टॉप पर CSK, जानिए SRH की हार के 5 बड़े कारण

धोनी ने मैच के बाद कहा, “हमारी बैटिंग बहुत अच्छी थी, इसका मतलब यह नहीं की गेंदबाजों ने अच्छा काम नहीं किया. आज ओस बिल्कुल भी नहीं थी. मुझे लगता है कि हमने टीम को सेटल किया है. हम 5-6 महीने क्रिकेट से दूर थे.”

