आईपीएल (Indian Premier League 2021) में आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद (Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad) की चुनौती है. यह मुकाबला दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में रात साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. आईपीएल (IPL 2021) का ये पहला मैच होगा जो दिल्‍ली में खेला जाना है. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK vs SRH) प्‍वांट्स टेबल पर शीर्ष टीमों में शुमार है. वहीं, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो वो पांच मे से एक ही मुकाबला जीत पाई है. प्‍वाइंट्स टेबल पर वो आठवीं टीम के तौर पर इस वक्‍त टूर्नामेंट में खेल रही है. Also Read - न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का ऐलान; IPL 2021 खत्म होने तक भारत में रहेंगे कीवी खिलाड़ी

IPL 2021 CSK vs SRH Live Streaming: How to Watch on TV and Mobile app Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Match at 7:30 PM Wednesday 28 April 2021

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला कब खेला जाएगा ?

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला बुधवार 28 अप्रैल को खेला जाएगा. Also Read - देखें- फिलहाल ऑरेंज और पर्पल कैप पर इन 2 का कब्जा, लेकिन कौन-कौन हैं दावेदार

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा. Also Read - DC vs RCB Head to Head: आंकड़े देते हैं विराट का साथ लेकिन दिल्‍ली के पक्ष में जाता है ये समीकरण

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 23वें मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 23वें मैच में टॉस शाम सात बजे होगा.

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला फैन्‍स टीवी पर कैसे देख सकते है ?

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 23वां मुकाबला फैन्‍स टीवी पर Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देख सकते हैं.

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 23वें मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर कैसे देखी जा सकती है ?

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 23वें मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर फैन्‍स Disney+Hotstar एप के माध्‍यम से देखी जा सकते हैं.