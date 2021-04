IPL 2021, Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 23rd Match Playing XI: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में सीजन का 23वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है. अंकतालिका में दूसरे पायदान पर मौजूद सीएसके सीजन के 23वें मैच में सबसे निचले स्थान पर काबिज सनराइजर्स हैदाराबाद से भिड़ रही है. ऐसे में चेन्नई के खिलाड़ी काफी उत्साह में हैं. वहीं हैदराबाद की कोशिश जीत के साथ अपनी स्थिति सुधारने की है. Also Read - Live Score and Updates, CSK vs SRH, Vivo IPL 2021: हैदराबाद ने टॉस जीतकर चुनी बल्‍लेबाजी

कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में यह आईपीएल के 14वें सीजन का यह पहला मैच है. चेन्नई ने इस सीजन में पांच में से अब तक चार मैच जीते हैं. टीम को सीजन के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली थी। दूसरी तरफ हैदराबाद ने अब तक पांच में से केवल एक ही मैच जीता है हैदराबाद को एकमात्र जीत पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली, जिसके बाद से टीम को लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. Also Read - IPL 2021: आरसीबी के खिलाफ DC को मिली 'करीबी हार', फिर भी Rishabh Pant से इंप्रेस कोच Ricky Ponting

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन- Also Read - ...तो World Test Championship के लिए एक ही फ्लाइट में जाएंगे भारत-न्यूजीलैंड के खिलाड़ी

सनराइजर्स हैदराबाद: डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), केन विलियम्सन, मनीष पांडे, केदार जाधव, विजय शंकर, राशिद खान, जगदीश सोहित, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल.

चेन्नई सुपर किंग्स: रितुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, मोईन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, एमएस धोनी (विकेटकीपर / कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, शार्दुल ठाकुर, लुंगी नगिडी, दीपक चाहर.