IPL 2021, Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 25th Match: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में 7 विकेट से विजय हासिल की. ये इस सीजन दिल्ली की 6 मुकाबलों में 5वीं जीत रही, जिसके साथ उसने अंकतालिका में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है.

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 6 विकेट खोकर 154 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने 16.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया. इस दौरान दिल्ली के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने महज 18 गेंदों में फिफ्टी जड़ी. इसी के साथ शॉ इस सीजन सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए. शॉ ने शिवम मावी के एक ही ओवर की सभी गेंदों पर चौके भी जड़े.