Indian Premier League 2021, Delhi Capitals vs Mumbai Indians: आईपीएल (IPL 2021) के 13वें मुकाबले में आज कमेंट्री के दौरान पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने मैच के बीच में गीली बॉल को बदलने को लेकर भेदभाव के मुद्दे को उठाया. दिल्‍ली कैपिटल्‍स और मुंबई इंडियंस (DCvsMI) के बीच मैच के दौरान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम के अनुरोध पर 13 ओवरों के बाद गीली गेंद को बदलकर एक पुरानी व सूखी गेंद दे दी गई.

कमेंट्री कर रहे इरफान पठान (Irfan Pathan) ने बिना देरी किए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया. उन्‍होंने कहा ऐसा करना अन्‍य टीमों के साथ अन्‍याय जैसा है. पठान ने कहा कि दो मैच पहले पंजाब किंग्‍स (Punjab Kings) के कप्‍तान केएल राहुल (KL Rahul) भी गीली गेंद से परेशान थे और वो अंपायर्स से बार-बार मांग कर रहे थे कि उन्‍हें इसकी जगह एक सूखी गेंद दी जाए

पठान (Irfan Pathan) ने कहा कि उनकी इस डिमांड को अंपायर्स ने नहीं सुना था. कमेंट्री बॉक्‍स में निखिल चोपड़ा भी मौजूद थे. उन्‍होंने भी पठान द्वारा उठाए गए मुद्दे को सही बताते हुए कहा कि सभी टीमों के लिए नियम बराबर होने चाहिए.

नई गेंद से धोनी की टीम ने पलट दिया था मैच

राजस्‍थान रॉयल्‍स (CSKvsRR) के खिलाफ आईपीएल (IPL 2021) के 12वें मुकाबले में धोनी (MS Dhoni) की टीम को भी मैच के बीच में सूखी गेंद दी गई थी. उस वक्‍त छक्‍का पड़ने के बाद वही गेंद दोबारा उपलब्‍ध नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया था. नई गेंद मिलते ही रवींद्र जडेजा और मोइन अली ने एक के बाद एक विकेट निकालकर राजस्‍थान के बल्‍लेबाजी क्रम को सस्‍ते में ध्‍वस्‍त कर मैच में जीत दर्ज की थी. पठान (Irfan Pathan) ने कमेंट्री के दौरान ये इस वाकये का भी जिक्र किया.