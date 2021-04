IPL 2021 DC vs PBKS Match Report and Highlights: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है. पंजाब की टीम ने उसके सामने 196 रनों की चुनौती रखी थी. दिल्ली की टीम ने इसे शिखर धवन (92) की बेहतरीन पारी की बदौलत 0000 बॉल शेष रहते हासिल कर लिया. शिखर के अलावा पृ्थ्वी शॉ ने भी 17 गेंदों में 32 रन की छोटी मगर दमदार पारी खेली. यह हैं दिल्ली की जीत के 5 कारण… Also Read - सीने में अचानक दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए SRH टीम के गेंदबाजी कोच मुथैया मुरलीधरन

मयंक-राहुल की आतिशी पारी के बाद दिल्ली ने खुद को संभाला

दिल्ली के कप्तान रिषभ पंत ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. पंजाब ने यहां बेहतीन शुरुआत करते हुए दिल्ली को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उसने पहले फील्डिंग करके कोई गलती तो नहीं कर दी. मयंक अग्रवाल ने केएल राहुल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 122 रनों की दमदार साझेदारी की. पंजाब की टीम यहां से सवा दो सौ के पार जाती दिख रही थी लेकिन दिल्ली की टीम ने मयंक (61) और राहुल (69) को आउट कर उसके इरादों पर रोक लगा दी.

मिडल ओवरों में रनों पर लगाई रोक

दिल्ली को पहली कामयाबी 13वें ओवर में हासिल हुई थी. यहां लुकमान मेरीवाला ने मयंक को आउट कर यह कामयाबी दिलाई. इसके बाद दिल्ली ने जल्दी-जल्दी 3 और विकेट झटके. इसके अलावा नए बल्लेबाजों को उसने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. इससे पंजाब की टीम के सवा 200 के इरादों पर पानी फिर गया और वह सिर्फ 194 रन ही बना पाई.

पृथ्वी शॉ ने दी तेज शुरुआत

195 रन का लक्ष्य लेकर उतरी दिल्ली के लिए जरूरी था कि उसके ओपनर यहां मजबूत शुरुआत दें. इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में चल रहे पृथ्वी शॉ ने बिल्कुल ऐसा ही किया. उन्होंने 17 गेंदों में 32 रन ठोक दिए, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे. शॉ छठे ओवर में आउट हुए लेकिन तब तक वह धवन के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड पर 59 रन टांग चुके थे.

शिखर धवन ने दिखाई धाक

जब तक शॉ अपना स्वभाविक खेल खेल रहे थे, तब शिखर उन्हें ही हाथ खोलने का मौका दे रहे थे और वह सिर्फ कमजोर गेंदों को ही सीमा-रेखा के पार भेजने की जिम्मेदारी निभा रहे थे. लेकिन शॉ के बाद उन्होंने मैच को अपनी कमांड में ले लिया. उन्होंने 49 गेंदों की अपनी इस पारी में 13 चौके और 2 छक्के जमाए. वह भले शतक से चूक गए लेकिन 92 रन की पारी खेलकर उन्होंने दिल्ली की जीत सुनिश्चित कर दी. इस पारी की बदौलत अब शिखर के इस सीजन में 186 रन हो गए हैं और उन्होंने ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा ली है.

पुछल्ले बल्लेबाजों ने मिलकर किया काम पूरा

शिखर धवन और पृथ्वी के आउट होने तक दिल्ली ने जीत का राह तो तैयार कर ली थी. लेकिन मंजिल पर वह पहुंची नहीं थी. इस दौरान रिषभ पंत 15 रन बनाकर आउट जरूर हुए. लेकिन मार्कस स्टोइनिस (27*) और ललित यादव (12*) ने अपनी टीम को जीत दिलाकर प्वॉइंट्स टेबल अपनी टीम को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया.