नए कप्‍तान केन विलियमसन के नेतृत्‍व में सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी बुधवार को जब 33वें मुकाबले में दिल्‍ली कैपिटल्‍स के खिलाफ दुबई इंटरनेशन स्‍टेडियम में उतरेगी तो उसकी नजर किसी भी तरह प्‍लेऑफ में जगह बनाने की रहेगी। बीच सीजन में हैदराबाद फ्रेंचाइजी ने डेविड वार्नर को कप्‍तानी से हटाकर केन को नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी दी है। नए कप्‍तान ने अपने पहले ही मैच में वार्नर को प्‍लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्‍या दुबई में भी यही सिलसिला जारी रहने वाला है।

दिल्‍ली बनाम हैदराबाद ड्रीम11 टीम (DC vs SRH Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: पृथ्‍वी शॉ

उपकप्‍तान: शिखर धवन

विकेटकीपर: रिषभ पंत

बल्‍लेबाज: केन विलियमसन, मीनष पांडे, शिमरोन हेटमायर, अब्‍दुल समद।

गेंदबाज: राशिद खान, कगीसो रबाडा, भुवनेश्‍वर कुमार, आवेश खान।

ऑलराउंडर: मार्कस स्‍टोइनिस, रविचंद्रन अश्विन।

दिल्‍ली बनाम हैदराबाद लाइव स्‍ट्रीमिंग (DC vs SRH Live Streaming)

वेन्‍यू: दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम, दुबई

समय: शाम साढ़े सात बजे।

चैनल: स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क

प्‍वाइट्स टेबल में कौन आगे ? (DC vs SRH Points Table)

आईपीएल 2021 में बुधवार को दिल्‍ली कैपिटल्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद अपने अभियान की शुरुआत करने वाले है. प्‍वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो एक तरफ दूसरे स्‍थान पर दिल्‍ली की टीम रिषभ पंत की कप्‍तानी में काबिज है. वहीं, हैदराबाद की स्थिति काफी खराब नजर आती है. हैदराबाद ने अपने सात में से एक ही मुकाबले में जीत दर्ज की है. ऐसे में उनके पास यूएई की धरती पर वापसी का आखिरी मौका बचा है. हैदराबाद के लिए ऐसा तभी संभव है अगर टीम बाकी बचे अपने सभी मुकाबले जीते.