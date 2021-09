इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के इस सीजन के दूसरे हाफ में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें अपने अभियान की शुरुआत करने उतरी हैं. हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. दूसरी ओर दिल्ली के कप्तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने कहा कि वह टॉस हारकर भी यहां खुश हैं क्योंकि वह पहले फील्डिंग करना ही चाहते थे. दिल्ली की टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके पिछले सीजन के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की आईपीएल में वापसी हो गई है.Also Read - Live Score and Updates, DC vs SRH, IPL 2021: हैदराबाद ने चुनी बल्‍लेबाजी, वार्नर प्‍लेइंग-11 में शामिल

अय्यर को पिछली बार इस सीजन की शुरुआत से पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए कंधे में चोट लग गई थी. उन्हें इससे उबरने के लिए सर्जरी करानी पड़ी थी और वह करीब 4 महीने तक क्रिकेट से दूर थे. पहले वह पूरे आईपीएल से बाहर हो गए थे. लेकिन कोरोना वायरस के कारण आईपीएल स्थगित हुआ तो उन्हें इस बार दूसरे हाफ में यहां खेलने का मौका मिल गया है. Also Read - MCC ने क्रिकेट नियम में किया बदलाव, यह नया नियम तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

Thoughts on our Playing XI to face #SRH ? ⚔️ #YehHaiNayiDilli #DCvSRH #IPL2021 @aplapollo_tubes pic.twitter.com/sGNRkTDPZh

143 Days Later, DC's superstars take the field again 🤩

Also Read - MI vs KKR, My Dream11 Team Prediction, IPL 2021: आपकी ड्रीम11 टीम में ये खिलाड़ी करा सकते हैं धनवर्षा, इन्‍हें चुने कप्‍तान !

अय्यर की जगह दिल्ली ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को बाहर बैठाया है. अपने 4 विदेशी खिलाड़ियों में वह एनरिच नोर्त्जे (Anrich Nortje) को टीम में लेकर आई है. दिल्ली की टीम की इस बार आईपीएल में स्थिति मजबूत है. वह फिलहाल अंक तालिका में 6 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है.

#OrangeArmy, here are your #Risers to take the field for tonight's big clash against @DelhiCapitals 🧡 #DCvSRH #OrangeOrNothing #IPL2021 pic.twitter.com/BtQTEzUP0h

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 22, 2021