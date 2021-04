इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में जीत से साथ टूर्नामेंट का आगाज करने वाली दिल्ली अपने दूसरे मैच में भी अपने बॉलिंग अटैक और अभी और मजबूत नहीं बना पाएगी. पिछले सीजन उसे फाइनल तक पहुंचाने वाले साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज गेंदबाज कगिसो रबाडा और एनरिच नोर्खिया (Anrich Nortje) गुरुवार को भी प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. इन दोनों खिलाड़ियों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अभी नहीं आई है. ऐसे में कोविड- 19 के प्रोटोकॉल के तहत दोनों खिलाड़ियों को अभी खेल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता. Also Read - IPL 2021 SRH vs RCB LIVE updates and score in Hindi: राशिद खान को दूसरी सफलता, पवेलियन लौटी आधी बैंगलोर टीम

पहले ऐसी खबरें आई थीं कि नोर्खिया पॉजिटिव पाये गए हैं लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के टीम मैनेजमेंट ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. आईपीएल की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत पॉजिटिव पाए गए सभी खिलाड़ियों की दोबारा जांच कराई जा रही है. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहली रिपोर्ट अलग नहीं थी. Also Read - My Dream11 Team Prediction, RR vs DC, IPL 2021: राजस्थान vs दिल्ली- कई खिलाड़ी फॉर्म में, ड्रीम टीम में किसे बनाएं कैप्टन और वाइस कैप्टन!

नोर्खिया और रबाडा 6 अप्रैल को साथ में मुंबई पहुंचे थे. उन्हें 7 दिन के कड़े क्वॉरंटीन और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद दूसरे मैच से खेलना था. टीम के एक सूत्र ने बताया, ‘इस समय हमें सिर्फ इतना पता है कि नोर्खिया की रिपोर्ट का इंतजार है क्योंकि वह क्वॉरंटीन में हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं.’

हालांकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने टि्वटर हैंडल पर कगिसो रबाडा की दो तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें वह बॉलिंग करते दिख रहे हैं. दिल्ली ने अपने टि्वटर हैंडल पर फैन्स से पूछा है कि क्या वह रबाडा की वापसी को लेकर उत्सुक हैं.

ऐसी खबरें हैं कि टीमें आधिकारिक बयान जारी करने से पहले दूसरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बल्लेबाज नीतिश राणा को शिविर में जुड़ने के बाद पॉजिटिव पाया गया था लेकिन उनकी अगली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी.

इनपुट: भाषा