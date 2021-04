IPL 2021- DC vs MI Match 13 Toss and Playing XI: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 13वें मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है. मैच का टॉस हो गया है और चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम ( MA Chidambaram Stadium, Chennai) स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई की टीम ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. दोनों ही टीमों का यह चौथा मुकाबला है और इस मैच के लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने प्लेइंग XI में बदलाव किया है. Also Read - Live Score and Updates, DC vs MI, IPL 2021: रोहित शर्मा ने चुनी बल्‍लेबाजी, दिल्‍ली में हेटमायर-अमित मिश्रा की वापसी

बता दें दोनों ही टीमों के बीच पिछले सीजन का फाइनल मैच भी खेला गया था. लेकिन दिल्ली की टीम को तब हार का सामना करना पड़ा था. 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) ने बीते सीजन दिल्ली को 4 बार हराया था. ऐसे में दिल्ली की टीम अपनी पिछली सभी हार का बदला लेने को बेकरार होगी. Also Read - बढ़ते Covid-19 के मामलों के बीच Virat Kohli ने जारी किया VIDEO संदेश, कहा- आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित

इस मैच के लिए मुंबई की टीम ने अपने प्लेइंग इलेवन में एक, जबकि दिल्ली की टीम ने दो बदलाव किए हैं. रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की जगह स्पिन ऑलराउंडर जयंत यादव को मौका दिया है, जबकि दिल्ली की टीम ने आज अपने स्पिन दिग्गज अमित मिश्रा और शिमरॉन हेटमेयर को मौका दिया है. Also Read - IPL 2021: Sanju Samson की बैटिंग पर भड़के Virender Sehwag, बोले- दो पारियों का खिलाड़ी

यह है दोनों टीमों का प्लेइंग XI

दिल्ली कैपटिल्स की टीम (DC Playing XI)

पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत (C/WK), मार्कस स्टोइनिस, शिमरॉन हेटमेयर, ललित यादव, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, आवेश खान, अमित मिश्रा

मुंबई इंडियंस की टीम (MI Playing XI)

रोहित शर्मा (C), क्विंटन डिकॉक (WK), सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, राहुल चाहर, जयंत यादव, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.

आज 29वीं बार आमने-सामने हैं दिल्ली-मुंबई

दोनों टीमों के बीच यह 29वां मैच है. मुंबई की टीम अब तक खेले 28 मैचों में 16 बार दिल्ली को हरा चुकी है, जबकि दिल्ली मुंबई को 12 बार ही मात दे पाई है. इस मैच में मुंबई के पास एक और अडवान्टेज यह है कि मुंबई की टीम ने इस सीजन अपने तीनों मैच इसी मैदान पर खेले हैं, जबकि दिल्ली की टीम ने पिछले तीन मैच मुंबई में खेले थे और इस सीजन में आज वह पहली बार चेन्नई में खेल रही है.