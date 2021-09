Hardik Pandya Fitness Update: मुंबई इंडियंस (Mumbai Idnians) के फैन्स अभी तक अपने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की फिटनेस पर चिंतित थे. यह स्टार खिलाड़ी यूएई में शुरू हुए आईपीएल (IPL 2021) के दूसरे हाफ में पहले दो मैचों में नहीं खेल पाया था. पांड्या चोटिल थे लेकिन अब मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन जहीर खान (Zaheer Khan) ने इस स्टार खिलाड़ी की फिटनेस को देकर अपडेट दे दिया है.Also Read - CSK vs KKR, Dream11 Team Prediction, IPL 2021: चेन्नई-कोलकाता मुकाबले में किन 11 खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दांव, किसे बनाए कप्तान और उप कप्तान

मीडिया से बात करते हुए जहीर खान (Zaheer Khan) ने कहा, 'मैं बस आपको इतना ही बता सकता हूं कि हार्दिक पांड्या ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है. हमें उम्मीद है कि वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ मैच से पहले पूरी तरह फिट होंगे और प्लेइंग XI में उन्हें मौका दिया जाएगा.'

