भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उनके भाई क्रुणाल और बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव नौ अप्रैल से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से पहले सोमवार को मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ गए.

ये तीनों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल थे. भारत ने रविवार को पुणे में तीसरे और अंतिम वनडे में सात रन से जीत दर्ज करके शृंखला 2-1 से अपने नाम की थी.

मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इन तीनों का मुंबई पहुंचने का वीडियो पोस्ट किया है.

Pune ➡️ Mumbai and our boys have arrived at the @RenaissanceMum! 💙

Drop a 🔥 if you can’t wait to see them in action at the #IPL2021 🤩#OneFamily #MumbaiIndians @hardikpandya7 @krunalpandya24 @surya_14kumar @MarriottBonvoy pic.twitter.com/zFE7dsyehg

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 29, 2021