भारत में जानलेवा कोरोना वायरस (Coronavirus) से बेकाबू हुए हालात दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं और आए दिन यहां कोविड मामलों के नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं. इसी के साथ यहां मरने वालों की तादाद भी चिंताजनक आंकड़े को छूती जा रही है. इन हालात में पड़ोसी देश के क्रिकेटर भी यह मानते हैं कि फिलहाल भारत में जारी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) स्थगित कर दिया जाना चाहिए. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह मांग रखी है. Also Read - IPL 2021: Ravichandran Ashwin ने दिल्ली कैपिटल्स से ली छुट्टी, यह है वजह

अख्तर ने कहा कि इस महामारी वाले वायरस का जो नया वैरियंट आया है वह बेहद घातक है. इससे हिंदुस्तान बर्बादी की कगार पर है और पाकिस्तान को अपना ख्याल कर यहां पूरे देश में लॉकडाउन नहीं बल्कि कर्फ्यू लगा देना चाहिए और हमारे लोग एसओपी (स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन नहीं करते हैं तो फौज को सख्ती से इस एसओपी का पालन कराना चाहिए. उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से मदद की वह भारत की मदद करें क्योंकि यह इंसानियत का मसला है. Also Read - IPL 2021: दिल्ली की जीत के बाद कप्तान Rishabh Pant की जगह आए Shikhar Dhawan, कही यह बात...

BCCI & PCB should both rethink if this is a good time to continue the IPL or restart the PSL. Things are tough. All resources should go towards helping people in these devastating times. Also Read - IPL 2021: पहली हार से 2 पायदान नीचे गिरी RCB, ऑरेंज कैप पर Shikhar Dhawan का कब्जा बरकरार

Check out the complete video on https://t.co/F6Wp1VNszn#cricket #IPL2021 #psl #COVID19 pic.twitter.com/QFLAaoA7hG

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 25, 2021