इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन की नीलामी के दौरान के दौरान किसी भी फ्रेंचाइजी का ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) को ना चुनना फैंस के लिए चौंकाने वाला फैसला था लेकिन इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का कहना है कि उन्हें पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि शायद उन्हें नीलामी के दौरान ना चुना जाय।

गौरतलब है कि हाल ही में आयोजित हुए बिग बैश लीग टूर्नामेंट के दौरान फिंच ने मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेले 13 मैचों में मात्र 179 रन बनाए थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान फिंच संघर्ष करते दिखे और इसका प्रभाव आईपीएल नीलामी के दौरान दिखा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान फिंच ने कहा, "फिर से खेलना अच्छा होता, ये एक अद्भुत प्रतियोगिता है, लेकिन ये अप्रत्याशित नहीं था कि मुझे नहीं चुना जाएगा।"

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, “मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा लेकिन घर पर थोड़ा समय बिताना उतना बुरा नहीं होगा। जब हम अगस्त में यूके रवाना हुए थे, तब से हमारा शेड्यूल काफी व्यस्त रहा है और इस बीच काफी समय क्वारेंटीन और बबल में बीता है। मुझे लगता है कि घर जाना और आराम करना अच्छा होगा। मुझे पता है कि मेरी पत्नी इसका इंतजार कर रही है।”

फिंच ने आगे कहा, “मैं कुछ तकनीक चीजों पर काम कर रहा हूं, अपने फ्रंट फुच पर कम भार डालने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार मैं थोड़ा फ्लैट-फुट हो सकता हूं और मेरे पैर फंस जाते हैं और फिर मैं फिर से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता हूं। मेरे शुरुआती मूवमेंट सही रहता है और फिर मैं थोड़ा अटक जाता हूं।”