टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अपनी शादी के बाद अब आईपीएल (IPL 2021) में लौट आए हैं. बीते महीने उन्होंने अपनी प्रिय दोस्त और टीवी प्रेजेंटर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) से शादी रचाई है. आज उनकी शादी को एक महीना हो गया है और बुमराह ने इस खास दिन को टि्वटर पर सेलीब्रेट किया है. बुमराह ने संजना के साथ अपनी शादी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए अपने दिल की बात लिखी.

इस युवा तेज गेंदबाज ने टि्वटर पर यह तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'प्यार का एक महीना, पेट पकड़ने वाली हंसी, नादान से चुटकुले, लंबी बातचीत और शांति. अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी किए एक महीना हो गया.'

बता दें जसप्रीत बुमराह ने फरवरी के अंतिम दिनों भारतीय टीम से छुट्टियां ली थीं. तब वह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे और 4 टेस्ट की इस सीरीज में तीन टेस्ट तक टीम का हिस्सा बनने के बाद वह चौथे टेस्ट मैच से बाहर आ गए थे. इसके बाद उन्होंने 14 मार्च को गोवा में संजना के साथ शादी की. इस दौरान वह इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टी20 और वनडे सीरीज का भी हिस्सा नहीं बने थे.

हालांकि बाद मे वह आईपीएल के लिए अपनी फ्रैंचाइजी मुंबई इंडियंस से जुड़ गए. दूसरी ओर उनकी पत्नी संजना गणेशन इन दिनों स्टार नेटवर्क के लिए आईपीएल होस्ट कर रही हैं और वह अपने काम से जुड़ गई हैं.

बुमराह ने इस सीजन मुंबई इंडियंस के लिए पहले दो मैच खेले हैं. पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ 2 विकेट अपने नाम किए थे. हालांकि इसके बाद वह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ भले कोई विकेट न ले पाए हों लेकिन उस मैच में उन्होंने मुंबई की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.