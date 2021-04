Indian Premier League 2021: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने सीजन का 21वां मैच 5 विकेट से अपने नाम किया. हालांकि विस्फोटक पारी के लिए मशहूर आंद्रे रसेल (Andre Russell) इस मैच में महज 10 रन बनाकर आउट हो गए. इस सत्र रसेल का बल्ला खास करिश्मा नहीं दिखा सका है. रसेल ने अब तक 6 पारियों में महज 118 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से अब तक महज 1 ही अर्धशतक देखने को मिला है. Also Read - Live Score and Updates, CSK vs SRH, Vivo IPL 2021: चेन्‍नई ने गंवाए तीन विकेट, लक्ष्‍य प्राप्‍त करने के करीब धोनी की टीम

रसेल खुद अपनी फॉर्म से नाखुश नजर आ चुके हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह शराब की बोतल हाथ में पकड़े हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो के साथ आंद्रे रसेल ने लिखा, "कभी-कभी ठीक ना होना भी ठीक होता है". इसके साथ ही कैरेबियाई ऑलराउंडर ने शराब की एक इमोजी पोस्ट करते हुए लिखा, "यह हर समय मदद करता है."

Also Read - CSK vs SRH: डेविड वार्नर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, IPL में जड़े 200 छक्‍के, लगाया अर्धशतकों का अर्धशतक और...

आंद्रे रसेल के आईपीएल करियर पर नजर डालें, तो इस खिलाड़ी ने अब तक कुल 80 मैचों में 28.68 की औसत के साथ 1635 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 9 फिफ्टी देखने को मिली है. इस लीग में रसेल का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 88 रहा है. वहीं गेंद से भी करिश्मा दिखाते हुए आंद्रे रसेल 68 विकेट ले चुके हैं.

बता दें कि अपने पिछले मैच में एक रन से करीबी हार झेलने वाली दिल्ली कैपिटल्स 29 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल-14 के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी. दिल्ली को अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों एक रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उसने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर में मात दी थी.

दूसरी तरफ कोलकाता ने अपने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स को पांच विकेट से हराया था, लेकिन उससे पहले उसे लगातार चार मैचों में हार झेलनी पड़ी थी. टीम ने इस सीजन में अपने छह मैचों में से अब तक केवल दो ही मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली ने छह में अब तक चार मैच जीते हैं.