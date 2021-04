आईपीएल (IPL 2021) के 15वें मैच में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (KKRvsCSK) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) का जलवा देखने को मिला. दीपक ने इस मुकाबले में चार विकेट अपने नाम कर कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings) के बल्‍लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. हालांकि इसके बावजूद भी उन्‍हें मैच में महज 18 रन से ही जीत मिली. मैच के बीच दीपक की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने विरोधी टीम को लेकर नॉटी कमेंट कर दिया, जिसे लेकर फैन्‍स अब उन्‍हें ट्रोल कर रहे हैं. Also Read - Dream11 Team Prediction, RCB vs RR VIVO IPL 2021: आज इन्‍हें चुने कप्‍तान व उपकप्‍तान, जरूर होगा फायदा

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने मौजूदा सीजन में अबतक खेले चार में से तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की है. धोनी की टीम ने कोलकाता को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई है. यह दूसरा मौका है जब दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने मैच में चार विकेट हॉल अपने नाम किए हों. चाहर ने कोलकाता के दोनों सलामी बल्‍लेबाज नीतीश राणा और शुबमन गिल के अलावा सुनील नरेन और कप्‍तान इयोन मोर्गन का विकेट चटकाया. Also Read - Eoin Morgan Fined for slow over: मोर्गन पर 12 लाख का जुर्माना, अगली बार गलती दोहराई तो मिलेगी ये सजा

इसी बीच बहन मालती चहर (Malti Chahar) ने ट्वीट करते हुए लिखा, “भाई ले रहा है कोलकाता की….विकेट.” मालती के इस ट्वीट के बाद इसपर चेन्‍नई के फैन्‍स ने भी बड़ी संख्‍या में ट्वीट किए. Also Read - IPL 2021 Points Table Today: टॉप पर पहुंची CSK, हैदराबाद की पहली जीत के बाद अब इस टीम ने बनाई आखिरी स्‍थान पर जगह

thank god wicket hi le rha th…😀 — Shashi Shah (@Shashishah08) April 21, 2021

Russell & Cummins le rhe the tb kha thi? — Rahul /RTing covid Resources (@rahul55554) April 21, 2021

मैच में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए. फॉफ डु प्‍लेसिस ने 60 गेंदों पर 95 रनों की पारी खेली. रुतुराज गायकवाड़ ने भी 42 गेंदों पर 64 रन बनाए. विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान दीपक चाहर का कहर कोलकाता के बल्‍लेबाजों में साफ देखने को मिला. हालांकि इसके बावजूद आंद्रे रसेल ने मैच में छह छक्‍कों की मदद से 22 गेंदों पर 54 रन ठोक दिए. पैट कमिंस ने भी 34 गेंदों पर 66 रन बनाए.