IPL 2021, KKR vs DC: आईपीएल 2021 के 41 वें मुकाबले में मुकाबले में दिल्‍ली कैपिटल्‍स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्‍तान इयोन मोर्गन व गेंदबाज टिम साउदी के बीच तनातनी देखने को मिली. इस मामले में अब ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व दिग्‍गज स्पिनर शेन वार्न (Shane Warne) भी कूद गए हैं. वार्न ने अश्विन की जमकर खिंचाई करते हुए इसपर इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) का साथ दिया.Also Read - Live Score and Updates RR vs RCB IPL 2021: संजू सैमसन के छक्‍के से राजस्‍थान के 100 रन पूरे, अर्धशतक बनाकर ईविन लुईस आउट

शेन वार्न ने ट्विट के माध्‍यम से कहा, “इस विषय पर दुनिया और अश्विन पर अलग-अलग विचार नहीं होना चाहिए. सीधी सी बात है-यह शर्मनाक है और क्रिकेट में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए. अश्विन (Ravichandran Ashwin) को फिर से वही व्यक्ति क्यों बनना पड़ा? मुझे लगता है कि इयोन मॉर्गन को अश्विन को टोकने का पूरा अधिकार था .” Also Read - IPL 2021: Rishabh Pant ने रच दिया इतिहास, रोड़ा Virender Sehwag का बड़ा रिकॉर्ड

यह मामला दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बल्‍लेबाजी के दौरान 19वें ओवर में सामने आया था. वो रिषभ पंत के साथ बल्‍लेबाजी पर थे. तभी, कोलकाता के राहुल त्रिपाठी द्वारा किया गया थ्रो रिषभ पंत के हाथ से छूता हुआ निकल गया था. तभी, अश्चिन (Ravichandran Ashwin) ने आवाज लगाकर रिषभ को एक्‍सट्रा रन दौड़ने की कॉल की. इयोन मोर्गन ने इसे नैतिकता के खिलाफ बताते हुए विरोध किया था. Also Read - Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore: George Garton का आईपीएल डेब्यू, यहां जानिए Playing XI

अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) आउट हो गए थे. तभी उनकी बहस गेंदबाजी कर रहे टिम साउदी से हो गई थी. इस झगड़े में मोर्गन भी कूद गए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अश्विन मोर्गन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. दिनेश कार्तिक और रिषभ पंत ने मिलकर मामले को शांत किया था.