IPL 2021- KKR vs MI Toss Report and Playing XI: आईपीएल 2021 (IPL 2021) में आज मुंबई इंडियन्स (MI) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से भिड़ रही है. इस मैच में कोलकाता के कप्तान इयोन मॉर्गन (Eoin Morgan) ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. मुंबई के लिए राहत की बात है कि उसके कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) लौट आए हैं. रोहित दूसरे हाफ का पहला मैच नहीं खेल पाए थे वह इंग्लैंड में लगी घुटने की चोट के कारण आराम पर थे. लेकिन टीम में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की वापसी अभी भी नहीं हुई है.Also Read - Live Score and Updates, MI vs KKR, IPL 2021: कोलकाता ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, रोहित की टीम में वापसी

कोलकाता की टीम ने इस सीजन यूएई में खेले गए अपने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को हराया था और वह अपना विजयी क्रम यहां जारी रखना चाहेगी. दूसरी ओर मुंबई की टीम को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम अपने कप्तान की वापसी के साथ जीत की पटरी पर भी लौटना चाहेगी. दूसरी ओर कोलकाता की टीम इस बार मुंबई को हराने के लिए बेकरार होगी क्योंकि इस सीजन में जब भारत में वह पहली बार भिड़े थे, तब केकेआर को चेन्नई के मैदान पर 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ था. Also Read - IPL 2021: T20 फॉर्मेट में ऑफ स्पिन फेंकने से डरते हैं Ravichandran Ashwin, कहीं पड़ न जाए छक्का: Virender Sehwag

कोलकाता आज यहां इस हार का हिसाब चुकता जरूर करना चाहेगी. दोनों टीमों के प्लेइंग XI की बात करें तो मुंबई की टीम यहां एक बदलाव के साथ उतरी है. रोहित शर्मा के वापस आने के चलते अनमोलप्रीत सिंह ( Anmolpreet Singh) को बाहर बैठना पड़ा है. दूसरी ओर पिछले मैच में जीत दर्ज करने वाली केकेआर ने आज अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. Also Read - RCB vs CSK Predicted-XI: हाई स्‍कोरिंग हो सकता है चेन्‍नई-बैंगलोर का मुकाबला, कुछ ऐसा होगा प्‍लेइंग-XI

दोनों टीमों का प्लेइंग XI

मुंबई इंडियंस: क्विंटन डी कॉक (WK), रोहित शर्मा (C), सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, सौरभ तिवारी, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, एडम मिल्ने, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.

कोलकाता नाइट राइडर्स: शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, इयोन मोर्गन (C), दिनेश कार्तिक (WK), आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा.