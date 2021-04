मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को आईपीएल (IPL 2021) के पांचवें मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR vs MI, Live) के खिलाफ वो जिल्‍लत झेलनी पड़ी जो उन्‍होंने आखिरी बार सात साल पहले झेली थी. कोलकाता की टीम ने आज मुंबई को ऑलआउट कर दिया. साल 2014 के बाद ये पहला मौका है जब मुंबई पहले बल्‍लेबाजी करते हुए ऑलआउट हो गई हो. Also Read - IPL 2021, MI vs KKR: आंद्रे रसेल के धमाकेदार 5-विकेट हॉल के सामने 152 पर सिमटी मुंबई इंडियंस

मुंबई (Mumbai Indians) की टीम को आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्‍ठ टीमों में शुमार किया जाता है. मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक पांच बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है. हर बार रोहित शर्मा की कप्‍तानी में ही मुंबई ने खिताब जीता. Also Read - IPL 2021 KKR vs MI Live Updates and Score in Hindi: आंद्रे रसेल ने महज दो ओवर डालकर निकाले पांच विकेट, मुंबई 152 पर ऑलआउट

आज के मैच में आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने महज दो ओवर गेंदबाजी की. अपनी 12 गेंदों के दौरान ही वो पांच विकेट हॉल अपने नाम करने में सफल रहे. मुंबई की टीम ने अपने आखिरी पांच विकेट महज दो ओवरों में ही गंवा दिए. Also Read - क्रिस गेल ने भले ही ज्‍यादा छक्‍के लगाए हों लेकिन IPL में मैंने चौके ज्‍यादा लगाए हैं: रोहित शर्मा

मुंबई की टीम आखिरी बार साल 2018 में ऑलआउट हुई थी. हालांकि उस वक्‍त ऐसा लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान हुआ था. पहले बल्‍लेबाजी के दौरान मुंबई सात साल बाद ऑलआउट हुई है.

कोलकाता की टीम ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. मुंबई (Mumbai Indians) की शुरुआत बेहद खराब रही क्योंकि क्विंटन डी कॉक महज दो रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव के साथ (KKR vs MI, Live) मिलकर पारी को संभाला. यादव ने 36 गेंदों 56 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से सात चौके और दो छक्‍के निकले. रोहित शर्मा ने 32 गेंदों पर 43 रन बनाए.