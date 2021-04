IPL 2021 KKR vs MI Live Updates and Score in Hindi: आज आईपीएल 2021 में रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली मुंबई इंडियंस का मुकाबला इयोन मोर्गन की कोलकाता नाइटराइडर्स से होना है. मुंबई की टीम पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से शिकस्‍त झेलने के बाद आज अपने दूसरे मुकाबले में उतरेगी. वहीं, कोलकाता ने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्‍त दी थी. ऐसे में मोर्गन की टीम का इरादा लगातार दूसरी जीत दर्ज करने का है. Also Read - IPL 2021, MI vs KKR: आंद्रे रसेल के धमाकेदार 5-विकेट हॉल के सामने 152 पर सिमटी मुंबई इंडियंस

Live Updates and Score in Hindi Ball, IPL 2021 KKR vs MI, by Ball Commentary of Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indian Match at Venue: MA Chidambaram Stadium, Chennai from 7:30 PM Also Read - IPL 2021, MI vs KKR: सूर्यकुमार यादव का 99 मीटर लंबा SIX देख हैरान हुए हार्दिक पांड्या, देखें Video

दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो रोहित शर्मा की टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. मुंबई ने कोलकाता के खिलाफ कुल 27 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें से 21 मैचों में उन्‍हें जीत मिली है. केवल छह ही मुकाबले कोलकाता की टीम जीत पाई है. ऐसे में आज देखना होगा कि कोलकाता अपना रिकॉर्ड सुधार पाती है या नहीं ? Also Read - IPL 2021, KKR vs MI Live: Rohit Sharma ने टॉस के दौरान बताई मुंबई की कमी, बोले- हमने इसपर चर्चा की है