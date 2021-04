कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ (KKR vs MI) मुकाबले में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने लंबे समय बाद गेंदबाजी में हाथ आजमाया. अपने ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा के साथ एक हादसा हो गया. गेंदबाजी के दौरान उनकी एड़ी मुड़ गई. जिसके चलते वो मैदान पर ही दर्द से कर्राते हुए नजर आए. Also Read - IPL 2021 KKR vs MI Highlights: 10 रनों से जीता मुंबई, कोलकाता के हाथ से फिसला जीता हुआ मैच

153 रन के लक्ष्‍य का बचाव करने के दौरान मैच में मुंबई की हालत पतली ही रही. हालांकि अंत में वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे. नितीश राणा ने मैच में 47 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली. वहीं, दूसरे सलामी बल्‍लेबाज शुबमन गिल ने भी 24 गेंदों पर 33 रन बनाए. तमाम गेंदबाजों को विकेट निकालने में जूझता हुए देख रोहित ने स्‍वयं गेंदबाजी की जिम्‍मेदारी संभालने का निर्णय लिया, लेकिन उनका ये कदम गलत साबित हुआ.

गेंदबाजी एक्‍शन के दौरान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का बायां पैर मुड़ गया. दर्द से परेशान हो रहे रोहित ने तुरंत ही अपना जूता भी उतार दिया. थोड़ी देर परेशान होने के बाद रोहित फिर खड़े हो गए और उन्‍होंने अपना ओवर पूरा किया.

शाकिब अल हसन ने उनके ओवर की पहली गेंद पर लांगऑन की दिशा में चौका जड़ा. इस ओवर में रोहित शर्मा (Rohit Sharma)ने कुल नौ रन दिए. ओवर के बाद भी वो अंत तक मैदान पर फिल्डिंग करते हुए नजर आए.