IPL 2021- KKR’s Varun Chakravarthy on his Muted Celebration: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) युवा स्टार और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) मैच में विकेट लेने के बाद छोटा सा जश्न मनाकर ही शांत हो जाते हैं. वह अपील तो तगड़े ढंग से करते हैं लेकिन इसके बाद जब अंपायर उनकी अपील को मान भी लेते हैं तो वह बजाए और चहकने के शांत स्वभाव में आ जाते हैं. वरुण ने कहा कि वह अपने सेलीब्रेशन को मौन ही रखना चाहते हैं, जिससे वह भटके नहीं और लक्ष्य पर उनका फोकस बना रहे.Also Read - IPL 2021 DC vs SRH Head to Head: किस टीम का है बेहतर रिकॉर्ड, डालें एक नजर

सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ कोलकाता की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले इस मिस्ट्री स्पिनर ने अपने 4 ओवर में 13 रन खर्च कर तीन महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए. वरुण और केकेआर के बाकी गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत विराट कोहली की कप्तानी वाली बैंगलोर की टीम सिर्फ 92 रन बनाकर ही ढेर हो गई. Also Read - IPL 2021: KKR के कप्तान मोर्गन ने कहा- वेंकटेश ने उस ब्रांड का क्रिकेट खेला जैसा हम खेलना चाहते हैं

वरुण ने कहा, ‘मुझे यह मैदान बहुत पसंद आने लगा है. यहां गेंदबाजी करना मजेदार है और अच्छी चुनौती है क्योंकि फ्लैट विकेट मुझे सूट करते हैं. मुझे ज्यादा टर्निंग विकेट पसंद नहीं हैं, मुझे फ्लैट विकेट पसंद हैं.’ Also Read - अगले तीन साल में मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बनना चाहता हूं: मार्कस स्टोइनिस

उन्होंने कहा, ‘मैं जश्न मनाकर अपनी प्रक्रिया से हटना नहीं चाहता. अगर मैं बहुत ज्यादा जश्न मनाता हूं, तो मैं भूल सकता हूं कि मुझे अगली गेंद पर क्या करना है, इसलिए मैं ज्यादा जश्न नहीं मनाता, लेकिन बाद में मैं जश्न मनाता हूं.’

वरुण को उनकी दमदार स्पिन गेंदबाजी के दम पर भारत की टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) टीम में जगह मिली है. वह पिछले साल आईपीएल से ही लगातार खुद को साबित कर रहे हैं. उन्हें हाल ही में भारत के श्रीलंका दौरे पर अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने का मौका मिला था.