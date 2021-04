पंजाब किंग्स की टीम इस बार आईपीएल में अभी तक पूरी लय में नहीं दिख रही है. टीम को अब तक खेले 3 मैचों में से 2 में हार मिली है, जबकि 1 में जीत का सामना करना पड़ा है. इस बीच उसके कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) रन तो बना रहे हैं. लेकिन वह टीम के लिए अंत तक बैटिंग करने के दबाव में दिख रहे हैं, जिसका असर उनके स्ट्राइक रेट पर पड़ा है और टीम के टोटल पर भी इसका असर हो रहा है. पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज रमीज राजा (Ramiz Raja) ने राहुल की बैटिंग का विश्लेषण किया है. उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ी को खुद को दबाव में डाल रहा है, जिसक कारण उनके गिरते स्ट्राइक रेट पर सवाल उठ रहे हैं. Also Read - IPL 2021, PBKS vs SRH: KL Rahul बने सबसे तेज 5 हजार T20 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी

हालांकि रमीज राजा ने राहुल की तकनीक की तारीफ भी की है और कहा कि उन्हें बल्लेबाजी करते देखने आंखों को खूब भाता है. दर्शकों को उन्हें बैटिंग करते देखना सौभाग्य जैसा लगता है. लेकिन पंजाब के लिए वह बैटिंग करते हुए एक अलग ही दबाव में दिख रहे हैं. Also Read - IPL 2021, PBKS vs SRH: टॉस जीत पहले बल्लेबाजी करेगी पंजाब; केदार जाधव को मिला SRH के लिए डेब्यू का मौका

रमीज राजा ने खलीज टाइम्स में लिखे अपने एक लेख में राहुल की बैटिंग पर कहा कि राहुल अगर इस फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए 40 से ज्यादा बॉल खेल जाते हैं तो भारतीय टीम 90 फीसदी मैचों में जीत हासिल करती है. लेकिन पंजाब की टीम के लिए उन्होंने 40+ बॉल खेली हैं, तो पंजाब की टीम 18 में से सिर्फ 8 बार ही जीत दर्ज कर पाई है. Also Read - PBKS vs SRH IPL 2021 Live Cricket Score and Updates: पंजाब की आधी टीम 63 रन पर लौटी डगआउट

राजा ने कहा कि राहुल को आईपीएल से मिलने वाले ज्यादा पैसे से वह दबाव में आए हैं और अब उन्हें टीम की कप्तानी मिलने से उन पर यह दबाव और भी बढ़ गया है. रमीज ने सलाह दी कि राहुल को पंजाब के लिए बैटिंग करते हुए पारी की शुरुआत से तेजी से रन बनाने चाहिए लेकिन वह अपने विकेट की वैल्यू ज्यादा रख रहे हैं और चाहते हैं कि वह अंत तक बल्लेबाजी पर टिके रहें, जिससे टीम के मिडल ऑर्डर पर दबाव न आए.

उन्होंने राहुल को सलाह देते हुए आगे लिखा कि इस बल्लेबाज को 30 बॉल में 50 रन बनाने का टारगेट सेट करना चाहिए और इसके बाद पंजाब की रणनीति यह होनी चाहिए कि वह डेथ ओवरों में बॉलरों की पिटाई के लिए अपने विकेट बचा कर रखे.