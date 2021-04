IPL 2021, Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 15th Match: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और कोलकाता नाइट राइडर्स(Kolkata Knight Riders) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में 21 अप्रैल को सीजन का 15वां मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में उतरते ही केकेआर के विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने एक खास मुकाम हासिल कर लिया. दिनेश कार्तिक का यह 200वां आईपीएल मैच है और इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में वह ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. Also Read - Fabian Allen Dance: डेविड वार्नर का विकेट निकालने के बाद मैदान पर ही नाचने लगे फेबियन एलन, डालें एक नजर

बता दें कि दिनेश कार्तिक से पहले महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इस फेहरिस्त में शामिल हो चुके हैं. माही का यह 208वां आईपीएल मैच है, जबकि रोहित शर्मा 204 मुकाबले खेल चुके हैं.

सर्वाधिक आईपीएल मैच खेलने वाले क्रिकेटर-

208 – महेंद्र सिंह धोनी

204 – रोहित शर्मा

200 – दिनेश कार्तिक

197 – सुरेश रैना

195 – विराट कोहली

✨@DineshKarthik becomes one of only 3️⃣ players to make 2️⃣0️⃣0️⃣ IPL appearances! #KKRvCSK #KKRHaiTaiyaar #IPL2021 pic.twitter.com/sw7blDqlhE

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 21, 2021