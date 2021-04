Indian Premier League 2021, Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians: पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने राहुल चाहर (Rahul Chahar) और कृणाल पंड्या (Krunal Pandya) की शानदार फिरकी गेंदबाजी के दम पर इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (IPL 2021) के 5वें मुकाबले में मंगलवार (13 अप्रैल) को चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) को 10 रन से मात दी. इसी के साथ मुंबई ने इस सत्र की अपनी पहली जीत हासिल की. जीत की दहलीज पर खड़ी केकेआर को 10 रन से हराने के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा कि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी हो रही थी उसे देखते हुए यह बहुत ही शानदार वापसी रही. Also Read - IPL 2021: Sanju Samson के बचाव में उतरे Sanjay Manjrekar, सिंगल ना लेने के फैसले पर कही ये बात

रोहित ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ''बल्लेबाजी के समय केकेआर जैसी स्थिति में थी, उसके मुताबिक यह शानदर वापसी है. जो भी गेंदबाजी के लिए आया वह टीम के लिए योगदान देना चाहता था. इस मैच से हमें काफी आत्मविश्वास मिलेगा. कई सकारात्मक चीजें रही. केकेआर ने शुरू के छह ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन पावरप्ले के बाद राहुल चाहर ने अहम विकेट चटकाकर हमारी वापसी करायी. कृणाल ने भी बाद भी बेहतरीन गेंदबाजी की. ईमानदारी से कहूं तो मैं सभी गेंदबाजों की तारीफ कर सकता हूं. टीम के लिए यह अच्छा है.''

उन्होंने मुश्किल पिच पर शानदार बल्लेबाजी के लिए सूर्यकुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा कि टीम को आखिरी ओवरों में रन बनाने का तरीका खोजना होगा. रोहित ने कहा, ''यह लगातार दूसरी बार है जब हम आखिरी ओवरों में रन नहीं बना सके. हमें 15-20 रन और बनाना चाहिये थे. हमें इससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा. सूर्यकुमार ने उस लय का जारी रखा है जो भारतीय टीम के साथ दिखाया था. वह बहुत बेखौफ होकर खेलता है. उसके बड़े शॉट से यह नहीं लगता कि वह कोई जोखिम उठा रहा है.''

